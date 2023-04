Tweedaagse Voettocht in Blankenberge vindt nieuwe adem: organisatie mikt dit jaar op 3.000 wandelaars per dag

Na een lange winterslaap, is de Tweedaagse Voettocht op zaterdag 6 en zondag 7 mei eindelijk weer helemaal terug. Volwaardig, maar ook anders: de 51ste editie bewandelt een aantal nieuwe paden. “Het wandelplezier komt op de eerste plaats”, zegt voorzitster Vera De Waegenaere.

Onder het motto ‘Ceci n’est pas une Tweedaagse’ stippelde de organisatie in 2022 – na twee verloren edities ten gevolge van corona – een alternatieve wandeling uit met start in Brugge. Een geslaagd experiment, zo bleek achteraf. “Het vertrek vanuit Brugge bood vorig jaar een aantal verrassende nieuwe invalshoeken zoals Beisbroek en Tillegem. Die vernieuwing viel toen enorm in de smaak, zeker bij de langeafstandswandelaars. Overigens konden we met de langere 50 km wandeling ook al eens met succes proefdraaien in 2019”, vertelt voorzitster Vera De Waegenaere.

De nieuwe 50 km wandeling vanuit Brugge kwam in de plaats van de 42 km wandeling op zaterdag. “Ze werd ook bijzonder gesmaakt bij een jonger wandelpubliek, dat het als een grotere uitdaging zag. Op de langere afstanden ligt de focus op voldoende bevoorrading onderweg, maar ook op het aanbieden van verrassende, minder bekende trage wegen in eigen streek”, klinkt het.

De 50 km trekt vervolgens via de Oostendse Vaart richting Meetkerkse Moeren en Zuienkerke dorp, sinds jaar een dag een vaste tussenstop. De andere afstanden op zaterdag – 7, 15 en 24 km – behouden Blankenberge als start- en aankomstplaats, al wordt de Grote Markt om organisatorische redenen wel ingeruild voor de site van het Maerlant Atheneum zo’n halve kilometer verderop.

Aangepast inschrijvingssysteem

Ook aan de 42 km op zondag werd gesleuteld. “Een te grote afstand voor velen om twee keer te doen in één weekend, en zeker om op zondag tijdig te kunnen aankomen. We hebben de 42 km daarom wat ingekort en hier een 32 km-wandeling van gemaakt. Op die manier kunnen we de plus-24 km wandelaars op zondag ook nog een mooi afwisselend en uitdagend parcours aanbieden”, legt voorzitster Vera De Waegenaere uit.

Andere wandelingen op zondag zijn de 8, 15 en 24 km. “Vanaf dit jaar werken we overigens enkel nog met voorinschrijvingen online en hanteren we een aangepaste prijs voor de verschillende parcours”, geeft de voorzitster ook nog mee. “We hebben daarbij ons best gedaan om de prijzen democratisch te houden. Als we vergelijken met andere grote wandelevents, denk ik wel dat we hierin geslaagd zijn.”

Andere karaktertrekken van de Voettocht blijven behouden. “Belangrijk voor ons als organisatie, is dat Blankenberge centraal blijft. Zoals vanouds zal er weer afgesloten kunnen worden met een lekker visje, en ook het internationale karakter van de Tweedaagse blijft bewaard.”

Voorzitster Vera De Waegenaere ziet nog uitdagingen voor de toekomst. “Het blijft hard werken met de beschikbare middelen. Onze organisatie draait tenslotte op 150 vrijwilligers en da’s geen sinecure. Al kunnen we gelukkig altijd terugvallen op onze trouwe vaste kern.”

Minder deelnemers, meer wandelplezier

De organisatie mikt dit jaar op zo’n 3.000 wandelaars per dag. “Dat zijn er misschien wat minder dan voor corona, maar onze focus ligt deze keer ook iets minder op het aantal deelnemers. Niet de grote massa op de been brengen, wel het wandelplezier maximaliseren staat voorop”, zegt Vera De Waegenaere.

“Het is trouwens een algemene trend: voor zowat alle grote wandelevenementen komen er minder deelnemers opdagen. Misschien omdat veel mensen in de coronatijd andere hobby’s ontdekt hebben, of meer op eigen houtje zijn gaan wandelen?”

Ook daarom trekt de organisatie de kaart van de vernieuwing. “Zo hopen we weer nieuwe mensen te motiveren. Sowieso zijn we blij dat de Tweedaagse dit jaar eindelijk weer op een normale manier kan doorgaan, en met wat geluk zijn we opnieuw vertrokken voor een lange mars. Zoals steeds zal veel ook afhangen van het weer: als de zon van de partij is, trekt dat altijd nog veel late beslissers over de streep”, besluit Vera.