Twee winterse wandelzoektochten in dorpskern van Zedelgem

In de dorpskern hebben tot eind maart twee winterse wandelzoektochten plaats, waaraan op een of meerdere dagen naar keuze deelgenomen kan worden. Er zijn boekenbonnen te winnen. De ene zoektocht richt zich vooral tot beginners, de andere tot deelnemers met wat meer ervaring in het circuit.

Torhoutenaar Jef Delrue (73), sinds jaar en dag bekend als organisator van zoektochten, had enkele jaren geleden het idee om de kortste dagen van het jaar op een aangename manier door te komen. Hij organiseerde een leuke wandelzoektocht waarbij er iets te winnen viel.

Na succesvolle edities met meer dan 300 deelnemers de voorbije jaren in Torhout en Lichtervelde komt hij nu met zijn initiatief naar Zedelgem. Een aanrader voor wie in wintertijden in beweging wil blijven en de eigen gemeente (her)ontdekken!

Geen naslagwerken

“Er is keuze tussen twee wandelzoektochten langs hetzelfde parcours van ongeveer 2 km door het centrum van Zedelgem”, legt Jef uit. “De eerste is een eenvoudige fotozoektocht, waarbij er een aantal foto’s herkend dienen te worden. Bij elke foto hoort er een vraag. Deze zoektocht is geschikt voor wie maar af en toe deelneemt en/of beginner is.”

“De tweede zoektocht, de zogenaamde Winterzoektocht, bevat vragen waarbij er een addertje onder het gras kan zitten. Die richt zich tot iets meer doorgewinterde speurneuzen.”

“Niettemin zijn alle gegevens om de vragen op te lossen langs het wandelparcours terug te vinden. Boeken, naslagwerken of het internet hoeven niet geraadpleegd te worden. Het is wel belangrijk om de ogen goed de kost te geven.”

Boekenbonnen winnen

De zoektochten lopen vanaf nu tot en met 31 maart. Iedereen kan deelnemen op de dag(en) die hij of zij zelf verkiest. De formulieren met foto’s en vragen kunnen gedownload worden via de website www.wrvzoektochten.be of kunnen aangevraagd worden bij Jef Delrue.

Per ingestuurd deelnemingsformulier dien je 5 euro te betalen. De tien bestgeklasseerden van elk van de twee zoektochten ontvangen een boekenbon van de Standaard Boekhandel. Ook elke deelnemer die in een van beide uitslagen op een vijfvoud eindigt, krijgt zo’n bon.

“Uiteraard hopen we op een grote belangstelling”, zegt Jef. “Veel zoektochten hebben in de zomer plaats, maar ook in winterse tijden kunnen ze voor amusement zorgen. Dat je kunt deelnemen op een of meerdere dagen naar keuze, is een groot voordeel.”