Twee keer feest op Kuurnse hippodroom ter gelegenheid van Mardi Gras

Dinsdag 1 maart viert de paardensport terug zijn hoogdag op de Kuurnse hippodroom. Op vastenavond wordt op de hippodroom te Kuurne traditioneel de “Grote Winterprijs Mardi Gras” gelopen, zowat het hoogtepunt van de Belgische drafsport.

Tot het voorjaar 1999 werd dit drafevenement gehouden op de hippodroom van Sterrebeek. Wegens de sluiting van deze Brusselse hippodroom kwam dit event naar de Kuurnse hippodroom vanaf het voorjaar 2000. Dit jaar is Mardi Gras toe aan zijn 23ste editie op Kuurnse bodem. De Grote Winterprijs is een internationaal gebeuren, niet alleen door de deelnemende buitenlandse drivers en drafpaarden, maar evenzeer omdat in het programma van deze dag vier drafrennen worden opgenomen als “Premium”-drafrennen door de Franse PMU.

Vier drafrennen die via satelliet worden doorgestraald naar tal van Europese en andere continentale landen waarop dus een gokje kan gewaagd worden. Na twee zeer moeilijke jaren, met ups en downs inzake de geldende covid-regels, en met een financiële kater tot het gevolg, rekent het Kuurns Hippodroombestuur er alvast op dat hun trouw publiek weer massaal op post zal zijn om er opnieuw een groots event van te maken.

In totaal worden 10 drafrennen ingepland waarvan de eerste ren om 18 uur staat ingepland. Op dat zelfde moment strijkt ook de Orde van de Ezel neer in zaal Kubox gezien jaarlijks de Orde hun hoogdag viert op deze dag met een groot netwerkevenement. Ook dit jaar worden daarvoor zes VIVES-studenten Eventmanagement onder de arm genomen die dit event organiseren.

Vanaf 17 uur opent zaal Kubox die voor de gelegenheid zal omgetoverd zijn tot een magisch bos waar ook de ezel centraal staat de deuren. Voor de aanwezigen staat onder meer een walking dinner onder een boom, omringd door talrijke kleurige bloemen en honderden betoverende lichtjes, op de agenda. De opbrengst van Mardi Gras wordt geschonken Het Ventiel, een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor mensen met jongdementie. (BRU)