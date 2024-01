Twee kandidaten en hun roosjes strijden naar de titel van Prins Carnaval

Carnaval Zwevezele is in aantocht, en bij carnaval hoort een Prins Carnaval. Glenne 1 en Bobby 1 nemen het tegen elkaar op. De verkiezingsfuif vindt plaats op zaterdag 3 februari.

Het hele jaar door kijken heel wat inwoners uit naar de carnavalsfeesten in hun dorp. Het is bijna zover. De carnavalsstoet met mooi versierde praalwagens trekt op zondag 10 februari door de straten. De week ervoor is er de traditionele Prins Carnaval-verkiezing.

Glenne 1

Op de valreep kan de Orde van de Bolhoed toch nog spreken van twee kandidaten die elk op hun manier strijden naar de eervolle titel. Glenne 1, Glenn Snauwaert ( 30) met roosje Lisa Billiet (31) kozen voor de rode kleur en hun campagne loopt volop. De tegenpartij heeft de blauw-gele kleur met Bobby 1, Bobby Dobbelaere (56) met roosje Sofie Vannieuwenhuyse (43). Bobby tekende pas in voor deelname aan de verkiezingen tijdens het weekend van 14 januari.

“Carnaval met alles erop en eraan, dat is pas Zwevezele en dit is dan ook het feest van het jaar”, vertelt Glenn. “Het is al jaren mijn ambitie om deel te nemen aan de verkiezingsstrijd en dit jaar kan het lukken. Samen met mijn roosje Lisa Billiet gaan we de sportieve strijd aan. Wij zijn beiden rasechte Zwevezelenaren en hebben een rijkgevuld verenigingsleven. Afgelopen weekend vond er een schitterende campagne plaats met veel ambiance met alles erop en eraan. Het slotmoment was dan ook prachtig, want plots kwam er zomaar een tegenkandidaat tevoorschijn. Wij zijn alvast heel tevreden dat Bobby 1 ons vergezelt.”

Bobby 1

“Het is al jaren dat ik wilde meedingen aan de verkiezing voor Prins Carnaval, maar mijn idee kwam nooit echt tot leven”, gaat Bobby verder. “Dit jaar was het moment, want een tweede kandidaat liet op zich wachten. Een verkiezingsfuif zonder voldoende kandidaten is ook maar niks. Mijn motto is dan ook: hoe meer plezier ik kan maken, hoe beter. Ik ken mijn roosje Sofie al heel lang van tijdens onze bijeenkomsten in het vroegere café Hapin in Zwevezele. We bouwden daar een grote vriendengroep op, die nog altijd levendig is. In Zwevezele zijn wij heel goed gekend. De campagne zal kort zijn, maar wegens tijdsgebrek heb ik totaal geen tijd om een lange campagne te voeren. Kort en krachtig en de gezelligheid en de sfeer zijn het belangrijkste.”

De veelbelovende verkiezingsfuif vindt plaats op zaterdag 3 februari in de feesttent langs de Tramstraat in Zwevezele. Stemmen kan van 19 uur tot 24 uur. De uitslag wordt bekendgemaakt omstreeks 1 uur. Drie lokale DJ’s uit Zwevezele verzorgen de muziek. Er zal een speciaal lichtspektakel te zien zijn.