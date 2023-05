Tuur Dejonghe laat je sporten met 3D-bril en controllers: “VR doet iedereen bewegen”

Sinds september 2021 runt leerkracht Tuur Dejonghe in bijberoep het bedrijf VR-Loft. Hij toont aan dat gamen niet altijd gekoppeld is aan stilzitten. Tuur wil mensen – jong en oud – aanzetten tot bewegen. Daarin slaagt hij, want zowel jongeren als volwassenen willen inderdaad gezonder leven en dus méér bewegen.

Tuur (25) is de zoon van Nico en Veerle Dejonghe-Maes uit de Mandelstraat. Hij heeft nog twee broers en één zus. Hij is oud-leider van Chiro Jefri. Hij is al sinds zijn zesde levensjaar actief bij De Trampo’s. Momenteel is hij al negen jaar trainer bij deze succesvolle plaatselijke sportvereniging. In zijn vrije tijd houdt hij eveneens van fietsen. Momenteel fietst hij zelfs vier dagen mee ten voordele van ‘Kom op tegen Kanker’. Tuur behaalde het diploma sport en bewegen en ook dat van leerkracht LO/biologie aan Howest Brugge. Momenteel werkt hij als leerkracht in het Sint-Vincentius Instituut in Torhout. Sinds september 2021 heeft hij in bijberoep het bedrijf VR-Loft. De sportieve Tuur wil ook andere mensen aanzetten tot bewegen. Gamefanaten hoeven dus geen uren achter het scherm te zitten, want het is ook mogelijk om virtueel te sporten en te bewegen.

Tuur maakte in zijn opleiding sport en bewegen kennis met virtual reality (VR). Via een leerkracht in Howest Brugge kreeg hij zelfs de kans om met VR-Loft te beginnen. “Ik nam al het materiaal over van iemand die een VR-Loft had”, vertelt Tuur. “Met VR-Loft wil ik aantonen dat gamen niet enkel stilzitten is, maar dat het ook al bewegend kan. Sporten gebeurt nu immers helemaal anders dan wat we vroeger kenden. Jongeren en ouders zijn immers op zoek naar een ideaal evenwicht tussen bewegen en gamen. Ik verhuur VR-brillen, maar ik heb ook de VR-Experience en daarmee kom ik ter plaatse thuis of in een bedrijf om een sessie virtuele realiteit te geven. Het moment dat je die bril opzet, zit je in een virtuele wereld, 360 graden rondom je. De games die we spelen stimuleren echt het bewegen. Er komen blokjes op je af en die moet je wegslaan met een lichtzwaard. Daarmee gaat de game bewegingen stimuleren. Neen, dat heb ik niet zelf ontworpen. Dat is iets dat bestaat. Ik kocht de brillen en de games aan.”

Virtual reality (VR) is inderdaad een technologie die de gebruiker een unieke beleving geeft door middel van een VR-bril en controllers. Je bevindt jezelf in een andere wereld tijdens het spelen van games, het beleven van avonturen of het overwinnen van angsten. VR-Loft zet enerzijds in op bewegen in een leuke virtuele game-omgeving en anderzijds biedt het de mogelijkheid om virtual reality te integreren in een teambuilding, evenement, verjaardagsfeest…

Het Ventiel

“Het virtueel bewegen is dan ook een leuk alternatief voor zowel jongeren vanaf 9 jaar als volwassenen. Ik denk dat mijn gemiddelde leeftijd tussen de 25 en 45 jaar ligt. Ik deed echter ook al een sessie in een rusthuis, maar dat was meer gefocust op beleven”, vertelt Tuur. “De mensen beleefden van alles en dat vonden ze wel heel leuk. Momenteel ben ik samen met een partner van Het Ventiel aan het kijken om workshops in elkaar te steken. Enerzijds rond dementie, anderzijds ook beleven wat het is om dementie te hebben. We zijn nu die workshops aan het uitwerken waarin dat leerproces centraal staat.”

Zijn hoofdberoep blijft leerkracht, maar Tuur steekt ook veel tijd in zijn firma VR-Loft. “Ik heb daar meestal werk mee tijdens het weekend of ’s avonds wanneer er een teambuilding is. De verhuur is meestal van de vrijdag- tot de zondagavond. De prijs? Ik maak offertes volgens de vraag van de klant. Het is immers afhankelijk hoelang een event duurt. Ik maakte al mee dat het om 17 uur begon en pas rond 1 uur ’s nachts voorbij was. Voor de verhuur vraag ik 50 euro voor één bril, 80 euro voor twee brillen en 110 euro voor drie brillen. Die VR-boxen huur je met de brillen erin en die krijg je dus mee. Wat VR-Experience betreft, kom ik met het materiaal naar de klant toe”, zegt Tuur. “Ik heb zelfs grote tv-schermen mee, zodat er méér dan vier mensen kunnen meekijken. Persoonlijk doe ik mijn bijberoep heel graag, alhoewel ik vroeger nooit een grote gamer was. Ik was altijd bezig met sport. Maar de combinatie van gamen en bewegen is wel iets dat blijft aanslaan.”

Info: 0476 04 45 04, info@vr-loft.be, www.vr-loft.be.