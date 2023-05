Tuinhier Lichtervelde organiseert Opentuindag

Op zondag 21 mei is er Opentuindag, georganiseerd door Tuinhier Lichtervelde. Je kan vier verschillende tuinen gaan bezoeken, elk met een eigen insteek of visie. Wie alle vier de tuinen bezoekt, maakt kans op een mooie prijs. Daarnaast is er een fotowedstrijd op maat van kinderen, die een leuke attentie krijgen bij deelname.

In de Bellestraat 13 kan je de tuin van Dorine Noppe en haar echtgenoot Geert Vandekerckhove bezoeken. Het is vooral Dorine die de groene vingers heeft. “Net zoals mijn grootmoeder ben ik geboren met groene vingers”, vertelt Dorine. “Werken in onze tuin is pure ontspanning. We kochten deze grond in 1990. Oorspronkelijk was het een weiland en de eerste jaren plantten we bieten om de grond te zuiveren. Geleidelijk aan kregen we hier en daar planten en struiken van andere liefhebbers. De lay-out van de tuin heb ik helemaal zelf gedaan en die is na al die jaren hetzelfde gebleven. Geert heeft mij geholpen om de borders af te lijnen met boordstenen.”

Bloemrijke borders

“Na al die jaren hebben we bloemrijke borders, schaduwrijke bomen en een mooi gazon”, gaat Dorine Noppe verder. “Ik ben fan van de geordende chaos van Engelse tuinen, en van kleur in de tuin. Er staan weinig aangekochte planten, de meeste zijn stekjes. En wat ik zelf over heb, deel ik uit. Achteraan is een serre en een kippenpark. We hebben fruitbomen, tomaten, sla. Ik gebruik zo weinig mogelijk sproeistoffen, enkel als het echt niet anders kan.” Geert rijdt het gras af en doet het snoeiwerk. “Zolang de schildpadden slapen, is er geen werk aan de tuin, het nodige snoeiwerk niet meegerekend. Het voorjaar is het drukst, dan wordt alles onkruidvrij gemaakt. In de zomer is het vooral genieten. En het gras afrijden.”

De vier tuinen die opengesteld worden, zijn heel verschillend qua opzet. “In de meeste tuinen vind je wel huisdieren,” zegt Dorine. “Wij hebben veel bezoek van vogels, tijdens de jaarlijkse vogeltelling telde ik meer dan 30 verschillende soorten.” Het ontwerp van de tuin van Koen Van Isacker gebeurde in 2007 door Mathias Mol. Het is een strakke, onderhoudsvriendelijke tuin met veel vaste planten en heesters. Het aanleggen gebeurde door Koen zelf. Tjorven Ramboer legde zijn tuin opnieuw aan in 2016, waardoor het een jonge tuin is, waar de focus ligt op genieten en leven in de tuin. Bij de beplanting werd gekozen voor een border met plukbloemen in een combinatie van éénjarigen, vaste planten en een 50-tal verschillende dahliasoorten. Een tuin om te genieten, ook bij Dominique Plysier. De hagen dienen om de wind tegen te houden en geven contrast in de tuin. Een vijver maakt de tuin af.

Praktisch

De Opentuindag gaat door op zondag 21 mei vanaf 13.30 uur. De deelnemende tuinen zijn: Dominique Plysier – Werbrouck, Klyseweg 33, Koen Van Isacker – Hemeryck, Burgemeester Callewaertlaan 66, Tjorven Ramboer – Huyghe, Hoogwielkestraat 34 en Dorine Noppe – Vandekerckhove, Bellestraat 13.

De toegang is gratis. In twee tuinen is er een toilet voorzien. Tegen een democratische prijs kan een drankje of een hapje genuttigd worden. De tuinen zijn toegankelijk voor iedereen. Bezoekers die alle vier de tuinen bezichtigen maken kans op een prijs, die zal worden uitgereikt op vrijdag 15 september tijdens de prijsuitreiking van de bebloemingswedstrijd. Kinderen kunnen deelnemen aan een fotowedstrijd en krijgen bij ingeven van het formulier een leuke attentie.