Trefbal in augmented reality in Sportinnovatiecampus Brugge

Sport Vlaanderen en Howest hebben een gloednieuwe Hado-arena geopend op de Sportinnovatiecampus in Sport Vlaanderen Brugge. Je kan er komen trefballen met behulp van augmented reality (AR).

Hado is de nieuwste toevoeging aan het innovatieve sport- en beweegaanbod van de Sportscube for Active Gaming, de eerste exergaming-hal van het land. De opening was het hoogtepunt van de kennis- en beleefdag ‘Augmented reality in de sport’ van Sport Vlaanderen, waar geïnteresseerden uit de sportsector de mogelijke toepassingen van AR in de sport, waaronder ook vijf Vlaamse projecten, konden ontdekken.

3×3-versie van trefbal

Bij AR-technologie worden elementen digitaal toegevoegd aan een live – direct of indirect – beeld van de werkelijkheid. Er bestaan zowel in Vlaanderen als daarbuiten al enkele interessante sport- en beweegtoepassingen met augmented reality, en het potentieel ervan om de sportbeleving te vergroten lijkt eindeloos.

Een van de toepassingen die wereldwijd aan populariteit wint, is Hado, een intensieve en strategische 3×3-versie van trefbal, die je speelt met behulp van augmented reality. Het is een unieke, toegankelijke en leuke exergame (een combinatie van fysieke inspanning en gaming) uit Japan, en de eerste teamsport in AR waar er al EK’s en WK’s van georganiseerd worden.

“We laten geen kans onbenut om kinderen en jongeren die anders niet zouden sporten, toch in beweging te krijgen”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. “Vaak worden computergames als de vijand gezien van sporten en bewegen. Hier laten we zien dat ze te combineren zijn en dat we zo meer kinderen en jongeren tot bewegen kunnen aanzetten.“

De opening van de Hado-arena was het hoogtepunt van de kennis- en beleefdag ‘Augmented reality in de sport’ van Sport Vlaanderen, waar geïnteresseerden uit de sportsector de mogelijke toepassingen van AR in de sport, waaronder ook vijf Vlaamse projecten, konden ontdekken. De experimentele AR-projecten die Sport Vlaanderen ondersteunt zijn CityLegends, Familie Fit, JUP, RIDE-AR en Lightning.

Verdere uitbouw

Sinds september 2016 zetten Sport Vlaanderen en Howest in de Sportinnovatiecampus op het domein van Sport Vlaanderen Brugge samen in op innovatie. Onder andere op het vlak van exergames en interactieve technologie verrichten beide partners samen al enkele jaren pionierswerk.

Met de verdere uitbouw van de Sportscube for Active Gaming willen Howest en Sport Vlaanderen blijven verkennen in welke mate ze exergames strategisch kunnen inzetten om meer mensen aan te zetten tot bewegen.