Trappistenbier valt in de smaak tijdens Tournée Trappiste

Dit weekend pakte vzw The Beer Pilgrims uit met hun nieuwe bierfestival Tournée Trappiste. “Over het hele weekend kregen we zo’n 2.200 mensen over de vloer”, zegt Filip Muylle van vzw The Beer Pilgrims. Het smaakfestival stond volledig in het teken van trappistenproducten.

Meer dan 60 trappistenbieren van 14 trappistenbrouwerijen, 4 trappistenwijnen van 3 abdijen en 13 soorten kaas van 5 abdijen konden tijdens Tournée Trappiste ontdekt worden. Het nieuwe concept lokte maar liefst 2.200 mensen naar Vleteren. “Op zaterdag kregen we 1.200 mensen over de vloer en op zondag waren dat er een 1.000-tal. Met dit nieuwe festival wilden we alle producten van de trappistengemeenschap in de spotlights zetten en gingen we voor een totaalbelevenis. Dat gaat van bieren, tot wijnen en kazen. De toogopstelling gebeurde in het midden van de zaal zodat we het volk konden opentrekken. In de rustige kaas- en wijnbar werden de Trappistenkazen en Trappistenwijnen aangeboden. Ook de chefs in de foodstands boden gerechten aan waarin één trappistenproduct in verwerkt was. De verkoopstand door Trappist Tribute De Kloostergang bood bieren, glazen, chocolade, mosterd, en meer lekkere Trappisten items te koop aan”, zegt Filip.

Op het terrein naast De Sceure organiseerde de dienst Toerisme van Vleteren tegelijkertijd een ambacht- en kunstenmarkt waar de toegang ook gratis was. “Iedereen heeft twee zware pandemiejaren achter de rug. We willen de mensen van de Westhoek een mooi smaakfestival aanbieden dat hen de kans biedt om eens buiten de komen en te kunnen genieten. Het doet ons plezier om te zien dat we hierin geslaagd zijn. De mensen zijn uitgelaten, proeven van een biertje of een wijntje en zijn op hun gemak.” (LBR)