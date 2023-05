‘Transhumance van de Molenaar’ vindt plaats op 29 mei in Komen

Vorig jaar werd ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van reus Baptiste een eerste editie van ‘De Transhumance van de Molenaar’ georganiseerd in Komen-Waasten. Eigenlijk is dit een verhaal van vele jaren geleden toen boeren met hun veeteelt tijdens de zomer naar andere oorden trokken om hun kuddes te laten grazen omdat het soms bij hun hoeve te droog werd.

Ook dit jaar is dit een groots gebeuren, en het evenement wordt uitgebreid met enkele nevenactiviteiten. De hoofdactiviteit is de twee uur durende wandeling met een kudde schapen een herder met hond. De groep zal halverwege halt houden bij Agra Verstraete. Daar worden duiven gelost, die hun weg naar huis terug moeten zoeken. Bij aankomst demonstreert een herder hoe hij schapen scheert.

Het feest begint om 9 uur met een ruimte voor oude houten spelen en een markt met lokale producten en een kleine presentatie door ambachtslieden waaronder de lokale kunstenvereniging La Palette. Kinderen kunnen omstreeks 10 uur leren hoe ze wol moeten weven. Alpenhoorngroep Les Joyeux Sonneurs spelen tot 13 uur, om het halfuur een sonate en men kan vanaf 11.30u genieten van een lekkere aperitief en een bakje Belgische frieten. De molen zelf is de hele dag toegankelijk en zal bij goed weer zeker graan malen in voorbereiding van de komende Molenfeesten in september. (ZB)