Traditionele Knuffelduik voor romantische ijsberen

De jaarlijkse Knuffelduik is een echte traditie in Oostduinkerke die niet alleen voor ambiance zorgt, maar die ook een goed doel steunt. Ook dat goede doel is een traditie geworden: de opbrengst gaat ook dit jaar naar de vzw Kiekafobee, een initiatief van Hans Hooyberg uit Lichtervelde.

Kiekafobee biedt kinderen met een levensbedreigende ziekte en hun familie een vakantie aan zee in Oostduinkerke aan in een rolstoeltoegankelijk appartement. Daarmee vervult Hans Hooyberg de laatste wens van zijn zoon Maxim die op jonge leeftijd aan kanker overleed: een vakantie aan zee. Hans zette daarvoor het project Noctiluca (licht in de duisternis) op poten om via tal van activiteiten en de Knuffelduik die mensen een vakantie met gezonde zeelucht te bezorgen.

Knuffelduikers worden op zaterdag 11 februari vanaf 10.30 uur verwacht op de Zeedijk van Oostduinkerke voor een frisse duik in de Noordzee. Romantische knuffelduikers doen dat met hun geliefde in een romantische valentijnsoutfit, maar ook heel wat verenigingen, serviceclubs, vriendenclubs, families zijn elk jaar van de partij.

Liefdesvuurwerk

En er is nog veel meer te beleven! Showkorps El Fuerte bijt de spits af met een muzikale rondgang. Tussen 11.30 en 13 uur treedt De Toâpe Geraapte op, en daarna geeft Ocho Dance Studio een staaltje van hun danstalent. Om 14 uur warmen de Knuffelduikers zich op tijdens een zumbasessie op het strand en om 14.30 uur duiken ze de zee in. Zoals vorige jaren zorgt coverband Faute Bendt voor muzikale leute om 16 uur.

Verliefde stellen kunnen trouwen voor één dag onder een romantisch prieeltje in het bijzijn van een priester en een fotograaf. Het evenement wordt om 19 uur afgesloten met een groot liefdesvuurwerk.