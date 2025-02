Tractorzegening en Traktoer van VTI en VLTI kennen groot succes

Voor het tweede jaar op rij hebben het VTI en het VLTI vorige week woensdag een tractorzegening georganiseerd voor leerlingen, hun familie en de personeelsleden van de twee scholen. De belangstelling was meer dan dubbel zo groot dan een jaar geleden. Er kwamen liefst 47 landbouwtractoren langs, goed voor in totaal 82 enthousiaste deelnemers. Een succes waar de initiatiefnemers terecht apetrots op waren. ’s Middags werd in het schoolrestaurant De Brug stoofvlees met frietjes gegeten en vervolgens zegende priester-leraar Filip Bonduel alle tractoren. Daarna volgde onder luid getoeter de rondrit Traktoer in de richting van Zwevezele. Bij de terugkeer op het VTI-domein werden in zaal Thor pannenkoeken met chocomelk geserveerd. Op de foto een delegatie van de deelnemers en de organisatoren. (foto JS)