Toerismeschepen Mieke Hoste: “Zeebrugge mag geen Blankenberge worden”

De eigenaars van strandcabines zijn misnoegd omdat de vele festivals deze zomer de rust verstoren in Zeebrugge Bad. Toerismeschepen Mieke Hoste probeert hen te sussen: “We zullen nooit Blankenbergse toestanden toelaten in Zeebrugge.”

Ondanks het stralende zomerweer regende het de voorbije week klachten op de pagina van de 320 leden tellende, gesloten facebookgroep Eigenaars van een strandcabine in Zeebrugge. De aanleiding is dat het strandfestival WeCanDance al in volle opbouw is en dit jaar twee volle weekends – op 6, 7 en 13, 14 augustus – plaatsvindt. De omheining van het festivaldorp is al opgesteld. Wat blijkt: de hekken komen tot vlakbij sommige strandcabines. Van zeezicht is geen sprake meer voor strandcabinehouders in de rijen dicht bij de Môle.

Festivalstrand?

Johan Brauwers, eigenaar van een strandcabine, legt de vinger op een zere wonde: “Het Brugse stadsbestuur mikt overduidelijk op ‘Zeebrugge festivalstrand’. Wat leven brengen op het strand? Ik ben 100 procent akkoord! Maar onder die voorwaarden? Neen! Tijdens de mooiste drie strandmaanden van het jaar wordt een groot gedeelte van het strand herschapen in een bouwwerf en dat voor een tiental festivaldagen. De huidige festivaloppervlakte loopt vanaf de muur tot aan de Banana Moon Beach Club en komt zelfs tot op vijf meter van onze cabine!”

Deze misnoegde Bruggeling heeft pertinente vragen over de waarde van die strandfestivals: “Leveren ze extra klanten voor de lokale middenstand? Lokken ze nieuwe strandbezoekers? Dit jaar heb ik er alleszins nog niets van gemerkt, integendeel! Intussen worden wij cabine-eigenaars behandeld als ‘te verwaarlozen massa’.”

Samengeperst

“Wij worden samengeperst op een zeer kleine oppervlakte in verhouding tot de grootte van het strand. Ik raad iedereen aan om op het einde van de muur het strand te overschouwen. Het is absurd hoe onze cabines samengeperst staan, met maximaal tien centimeter afstand tussen de cabines. Tussen de rijen is er slechts acht meter, we hebben recht op vier meter voor en vier meter achter onze cabine. Voorts moesten we de terrassen opklapbaar maken, om het strand te kunnen ophopen, is dat al gebeurd?”

“De bloeiende badstad Zeebrugge is teloor beginnen gaan na het eerste beachfestival aan de Fonteintjes. Nadien zijn massa’s strandgangers met cabines verhuisd naar Duinbergen en Wenduine. De neringzaken verdwenen als sneeuw voor de zon. Zijn wij dan echt de moedige overlevers uit gewoonte? of omdat er gratis parking is? die ‘getolereerd ’ worden door de stad?”, vraagt Johan Brauwers zich af.

opstelling evalueren

Mieke Hoste (Vooruit), schepen voor Toerisme en Zeebrugge Bad, wijst erop dat er dit jaar 475 cabines op het strand van Zeebrugge staan. “Er is een wachtlijst van 50 gezinnen. De nieuwe opstelling is er door het groeiende succes, maar houdt ook rekening met de spontane duinenvorming.”

“De duinen zijn beschermd én zijn een wapen tegen de duizendjarige storm die wegens de klimaatopwarming op ons afkomt. Bovendien moeten we rekening houden met drie keer springtij in de zomer. Tijdens Live is Live in juni liep een deel van het festivaldorp bij springtij onder, met als resultaat dat zes koelkasten kapot waren.”

Leven

“We willen vermijden dat Zeebrugge Bad terugkeert naar de abominabele situatie van tien jaar geleden, toen er her en der cabines verspreid waren op het strand door gebrek aan interesse. De strandwijk moet leven, de festivals zijn een goede manier om Zeebrugge te promoten. Ik stel vast dat de foodtrucks op de zeedijk goed floreren. Ik heb zelf ook een cabine, mijn buurvrouw is een Antwerpse die het strand van Zeebrugge dankzij WeCanDance ontdekt heeft en hier nu al zes jaar een cabine huurt.”

“Niet alle cabinehouders zijn tegen de festivals. Het gaat om amper tien festivaldagen, waarop het drukker is en je geen gratis parkeerplaats meer vindt. Tijdens Live is Live betaalden badgasten 16 euro aan parking. Is het goedkoper in Knokke? Kom die dag dan met de trein!”

Blauwe zone

“Op alle andere dagen vind je steevast een plekje. Welke badstad kan zeggen dat ze gratis parkeerplaatsen aanbiedt? Op topdagen bemannen we de parking Knaepen met 18 jobstudenten. En dan krijgen we klachten dat die gratis parking sluit om 19.30 uur…”

“Doordat we de blauwe zone in de strandwijk ingevoerd hebben, vermijden we dat toeristen hun auto in Zeebrugge parkeren en dan met de tram naar Blankenberge of Knokke sporen. Kortom: Zeebrugge is en blijft een familiestrand. Ik wil hier geen Blankenbergse toestanden. Maar ik heb de indruk dat het voor sommigen nooit goed genoeg is”, besluit Mieke Hoste.

Evaluatie

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem wil na het seizoen de opstelling van de strandcabines evalueren: “Mensen moeten gelukkig zijn tijdens de vakantie. Opschuiven richting surfclub? Vanaf de Londenstraat is er een natuurgebied naar de duinen toe. Verplaatsbare zaken kunnen daar wel, vaste constructies niet, denk ik.”