Zon, zee, strand en… paardenkoers: Oostende is negen maandagen lang mekka van paardensport

Wie houdt van paardensport op het hoogste niveau, overgoten met een stevige scheut ambiance, is in juli en augustus bij de Aceg Wellington Renbaan in Oostende aan het juiste adres. Oostende Koerse schiet opnieuw negen maandagen lang vol uit de startblokken en haalt ook een resem Vlaamse topartiesten naar zee. “We mikken op 65.000 bezoekers in totaal”, klinkt het ambitieus bij organisator Olivier Orlans.

Oostende en paardenrennen gaan hand in hand met elkaar. Al in 1883 denderden de eerste renpaarden over de heilige grond van de Aceg Wellington Renbaan. De hertog van Wellington en koning Leopold II mochten samen het allereerste startschot geven.

Sindsdien ademt de plek paardensport en twaalf jaar geleden zorgde het evenementenbureau Eventor voor een nieuw elan. De Koninklijke Renvereniging Oostende, waar Olivier Orlans (43) gedelegeerd bestuurder van is, is samen met Joeri Impens van Bingoal eigenaar van het dertig hectare groot terrein en heeft een uniek concept boven de doopvont gehouden.

“Oostende heeft de mooiste hippodroom van het land. Dan verdien je ook een dito evenement”

“Al sinds de belle époque staat Oostende bekend als een plaats waar paardenliefhebbers hun hart kunnen ophalen”, zegt Olivier Orlans. “Wij hebben in 2011 een modern evenement in een prachtig historisch kader op poten gezet, met één groot doel voor ogen: de echte kenners, maar ook de nieuwsgierige leken de kans geven om op een laagdrempelige manier de paardensport in al zijn facetten te ontdekken.”

“Op onze eerste koersdag, in juli 2011, hadden we 3.500 bezoekers. Vorig jaar waren dat er al 62.000 over alle negen wedstrijddagen heen.”

Verhaal opentrekken

De basis van Oostende Koerse is nog altijd de paardensport zelf, benadrukt Olivier. “In de jaren zestig en zeventig kon je bij wijze van spreken hier elke dag naar paardenrennen komen kijken, maar die lokten enkel de insiders: eigenaars, jockeys en gokkers. Wij wilden het verhaal opentrekken en toegankelijk maken. Samen met Christophe Desimpel hebben we Oostende Koerse vanuit het niks uitgetekend.”

Negen maandagen lang in juli en augustus wordt de Aceg Wellington Renbaan omgetoverd tot een fantastische evenementensite waar paardensport en entertainment hand in hand gaan. “Na elke koersnamiddag of -avond volgt er een twee uur durende sterrenparade op onze esplanade”, klinkt het.

Er wordt gemikt op 65.000 bezoekers in totaal. © GF

Jaak Pijpen: “Oostende Koerse is pure promotie voor de paardensport” Jaak Pijpen (68), een van dé gezichten van de Belgische paardensport, is al sinds de opstart ambassadeur van Oostende Koerse. “En dat doe ik met heel mijn hart”, zegt hij. “Toen ik nog de tiercés voor radio, televisie en de kranten maakte, kwam ik al regelmatig naar Oostende om een wedstrijd mee te pikken. Oostende Koerse heeft een mooie traditie nieuw leven ingeblazen, met dank aan Aimé Desimpel die de Wellington Renbaan heeft gerenoveerd en zijn zoon Christophe, die samen met de familie Orlans een prachtig concept heeft uitgewerkt.” “Ik herinner me dat Christophe tijdens de allereerste koersdag in 2011 hoopte op 1.500 aanwezigen. Een cijfer dat wij onhaalbaar achtten, maar de realiteit heeft ons ongelijk gegeven. Vandaag staat er een prachtig event op erg stevige benen.” “Oostende Koerse is pure promotie voor de paardensport. Ik ben er zeker van dat andere renbanen mee profiteren van het succes in Oostende. Wie hier na een dagje de smaak te pakken heeft, zal ook in pakweg Waregem of Kuurne een wedstrijd willen volgen.” Als ambassadeur verwelkomt Jaak Pijpen de bezoekers en doet hij ook rondleidingen met kleine groepen. “Dan ga ik met hen backstage en toon ik de kleedkamers, het weeglokaal, de stallen… Die fascinatie is telkens zo mooi om te zien. Dat bewijst dat de paardensport meer dan ooit springlevend is. Deze zomer ben ik negen keer op rij op post. Ik zou het voor geen geld ter wereld meer kunnen missen.”

“We mikken zowel op de echte fanaten als de toeristen en mensen die hier een businessformule willen meepikken. Voor amper 10 euro heb je al een ticket beet en daarvoor krijg je heel veel in return: vier uur topsport van de bovenste plank en twee uur lang optredens van topartiesten uit de Vlaamse muziekwereld. Bart Kaëll, Sam Gooris, Laura Lynn, Swoop, Gene Thomas, Wim Soutaer, Garry Hagger, Yves Segers, Partie Party en Bram & Lennert: ze komen allemaal langs.”

“Onze businessformules gaan dan weer van 45 euro tot 250 euro. Voor dat laatste bedrag kan je plaatsnemen in de koninklijke loge, die we volledig gerenoveerd hebben. Voor elk wat wils, dus. En we zorgen ook voor een duidelijke uitleg in mensentaal. Zelfs als je voor het eerst paardenrennen bijwoont, zal je toch erg snel de finesses van de sport beet hebben.”

Maandag: koersdag

Het voorbije decennium is Oostende Koerse uitgegroeid tot een echte traditie in de Koningin der Badsteden. “Maandag, dat is koersdag”, glundert Olivier Orlans. “En daar zijn we best trots op. Oostende heeft de mooiste hippodroom van het land – en ver daarbuiten. Dan verdien je ook een dito evenement.”

Tal van Vlaamse topartiesten komen deze zomer ook langs. © GF

Dit jaar mikken Olivier en zijn team op 65.000 toeschouwers, verdeeld over de negen koersdagen. “Dat zijn er een goeie 7.000 per keer. Maar onze maximumcapaciteit ligt op 12.000 mensen. Die zijn uiteraard meer dan welkom. Oostende Koerse staat synoniem met een avondje of namiddag ambiance en plezier op een betaalbare manier. Dit jaar vieren we trouwens ook de honderdste rendag van Oostende Koerse, met Swoop op het podium. Filip D’haeze heeft al laten weten alles uit de kast te zullen halen.”

De Aceg Wellington Renbaan is meer dan ooit klaar om er een topzomer van te maken. “We zijn er zeker van dat we ook de weergoden aan onze kant zullen hebben”, aldus Olivier. “Mooi zomerweer, veel volk en een op en top diervriendelijk evenement waar je je ogen uitkijkt: het is het perfecte dagje of avondje uit aan zee.”

Deze wedstrijden kan je in Oostende volgen Oostende Koerse vindt negen maandagen lang tijdens juli en augustus plaats. De koersdagen zijn in twee categorieën onderverdeeld: de Belgische koersen en Premium koersen. Die laatste worden overdag verreden en zijn ook wereldwijd te volgen. Bij de Premium koersen openen de deuren om 11 uur, bij de Belgische koersen is dat om 16 uur. De Belgische koersen worden georganiseerd op maandagen 3, 10 en 24 juli en maandag 14 augustus. De Premium koersen zijn te volgen op maandagen 17 en 31 juli en 7, 21 en 28 augustus. Elke wedstrijddag telt acht races, onderverdeeld tussen draf en galop. Info: http://www.oostendekoerse.be