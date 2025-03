Zin in een dagje zee, maar niet in drukte? Onze 5 tips voor een rustige dag op het strand

Het voorspelde lenteweer voor dit weekend zal ongetwijfeld heel wat volk op de been brengen richting onze kust. Geen zin in een overvol strand of lange file? Wij zochten vijf plekjes aan zee uit, waar het nog relatief rustig vertoeven is.

Het West-Vlaamse provinciebedrijf Westtoer verwacht dit weekend liefst 300.000 mensen aan onze kust. Het wordt “gezellig druk”, al is niet iedereen fan van drukke stranden. Daarom deze vijf tips, voor wie het graag wat rustiger heeft dan in pakweg Oostende, Blankenberge of Knokke-Heist.

1. Zeebrugge

Zeebrugge – Bruges plage – heeft met haar brede strand plaats genoeg om een behoorlijke volkstoeloop de baas te kunnen. Bij eb is het vanaf de dijk zelfs 1.600 meter wandelen tot aan de waterlijn.

Het strand van Zeebrugge is uniek dankzij het uitzicht op de haven. © Westtoer

De auto parkeren kan onder meer vlot op de parking langs de Kustlaan ter hoogte van de Londenstraat, waarlangs je vervolgens in een wip tot bij het strand stapt. Parkeren is gratis in Zeebrugge Bad, maar er geldt wel blauwe zone: vergeet dus niet om na vier uur je parkeerkaart aan te passen.

Of kies voor de trein: die eindigt in Zeebrugge quasi op het strand.

2. Lombardsijde

Een heel fraai stukje strand tussen Nieuwpoort en Westende vind je in Lombardsijde. De duinen behoren tot de mooiste van onze kust.

Wie het niet kent, zal dit strand niet snel vinden. Hoe geraak je er? Heel simpel: geef ‘Idyllelaan Lombardsijde’ in op je GPS. Dat is een zijstraatje van de Koninklijke Baan. Laat je niet afschrikken door de hoge borduur: dat is normaal, je kan gewoon oprijden. Op het einde van de weg is er een kleine, gratis parking.

Het strand en de duinen aan de Idyllelaan in Lombardsijde zijn heel mooi. © TV

3. Bredene

Volop ruimte is er doorgaans ook te vinden op de strandstrook tussen De Haan en Bredene. Daar vind je ook op drukkere dagen nog een plekje om te genieten van zon en zee, al is het wel wat verder stappen als je plots trek in een ijsje krijgt… En let op, want voor je het weet bevind je je op het naaktstrand!

De duinen in Bredene. Let op: de kans bestaat dat je hier naakte badgasten tegen het lijf loopt! © Westtoer

Langs de Koninklijke Baan richting Bredene, beginnend even voorbij het Zeepreventorium in De Haan, kun je de wagen parkeren. Via een van de doorsteken door de duinen geraak je er op het strand.

4. De Panne

Net voor de Franse grens ligt een prachtig stukje beschermd duinenlandschap: natuurreservaat Westhoek – ook wel de Sahara genoemd – is op zich een wandeling meer dan waard, en grenst aan een nog vrij weinig bezocht stuk strand. Het spektakel dat de strandzeilers er bieden, krijg je er gratis bovenop. En sinds mei 2024 kan je er ook genieten van(op) de fraaie uitkijktoren ‘Westerpunt’.

In De Panne kan je sinds mei 2024 genieten van(op) uitkijktoren Westerpunt. © Westtoer

In de buurt vind je enkele randparkings: in de Keesjesdreef (zijweg Veurnestraat), op het Koningsplein (tussen Westhoeklaan en Koninklijke Baan) en langs de Nieuwpoortlaan (Canadezenplein tot Sint-Idesbald). Daar parkeer je buiten het zomerseizoen gratis op werkdagen, op vakantiedagen is dat 5 euro per dag.

5. Oostduinkerke

Ook het strand van Oostduinkerke is bij laag water tot een kilometer breed. Zelfs op drukke zomerdagen is er op het strand of in de duinen dus wel een rustig plekje te vinden om te genieten van de zon. Genoeg gezeten? Wandel dan eens naar de Hoge Blekker, de hoogste duin van België: overweldigend panorama gegarandeerd.

De Hoge Blekker, met zijn 33 meter de hoogste duin aan onze kust. © Westtoer

Ook hier kun je gratis parkeren, in de blauwe zone is dat naargelang twee of vier uur, en met parkeerkaart. In de gele zones betaal je niet, maar die liggen wat verder van het strand af.

Ook nog…

Check zeker ook de druktebarometer op dekust.be, waar je in realtime te zien krijgt waar je wel of zeker niet moet zijn om de drukste plekken aan zee te vermijden. Elke zone heeft een kleur: donkergroen is rustig, groen is gezellig, geel is druk en oranje is zeer druk.

En bedenk ook dat je overal aan de kust geraakt met de Kusttram! De Kusttram telt 67 haltes tussen De Panne en Knokke-Heist, waar om de 20 minuten een tramtoestel halt houdt. Alle haltes en hun mogelijkheden vind je ook terug op www.dekust.be.