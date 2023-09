Zandsculpturenfestival Middelkerke telt minder bezoekers door kwakkelweer

Het Zandsculpturenfestival in Middelkerke telde minder bezoekers dan vorige jaren. Dat is volgens de organisatie te wijten aan het kwakkelweer. Het festival moest vanwege het slechte weer uitzonderlijk ook twee dagen sluiten.

Waar het Zandsculpturenfestival vorig jaar nog meer dan 100.000 bezoekers mocht ontvangen, klokt het evenement nu af op ongeveer 85.000 bezoekers. Daar zit volgens de organisatie vooral het mindere weer tijdens de zomermaanden voor iets tussen. “In de doorgaans drukste periodes kregen we met slecht weer te maken. Zo verlies je een pak bezoekers. We hebben zelfs twee dagen helemaal moeten sluiten, wat nog nooit is gebeurd. We hebben ook verschillende dagen vroeger moeten sluiten vanwege het slechte weer”, klinkt het bij de organisatie. “De betere dagen waren meestal losse dagen. Dan gaan vakantiegangers liever een dagje op het strand zitten. Pas als het enkele dagen mooi weer is, wordt er uitgeweken naar andere activiteiten zoals het Zandsculpturenfestival.”

Het festival liep van 1 juli tot 10 september en stond dit jaar in het teken van sprookjes. Bezoekers vonden er de Gelaarsde Kat, de Kleine Zeemeermin en tal van andere sprookjesfiguren terug. Er werd maar liefst 6.000 ton zand gebruikt voor de werken. “Ondanks het weer zijn we toch tevreden over deze editie”, klinkt het.