Westtoer lanceert nieuw merk ‘Visit West-Vlaanderen’ om provincie bij toeristen te promoten

Het provinciebedrijf Westtoer lanceerde maandag een nieuw merk ‘Visit West-Vlaanderen’. Westtoer op zich blijft bestaan. “Maar dat wordt het merk voor de toeristische partners en sector. Naar de binnen- en buitenlandse toeristen zelf zullen we vanaf nu communiceren via de naam ‘Visit West-Vlaanderen’. Zo wordt die communicatie op een logische manier opgesplitst”, legt Luc Abbeloos, directeur marketing van Westtoer uit.

Westtoer stelde vandaag de nieuwe merknaam ‘Visit West-Vlaanderen’ voor waarmee ze vanaf nu zullen communiceren naar binnen- en buitenlandse toeristen. “Vroeger verliep zowel de communicatie naar de toeristische sector als naar de toeristen via dezelfde naam: Westtoer. Dat zorgde soms voor verwarrende situaties, bijvoorbeeld voor de communicatie op sociale media. Het was dan moeilijk om duidelijk te tonen voor wie het bericht bedoeld was. Maar met de nieuwe naam en website is dat probleem opgelost”, zegt Luc Abbeloos, directeur marketing.

Het doel van ‘Visit West-Vlaanderen’ blijft wel hetzelfde. “We willen de fiets- en wandelmogelijkheden in onze provincie promoten en ook de gastronomische troeven in de verf zetten. Dat kan ook een combinatie van die mogelijkheden zijn, zoals fietsen of wandelen met leuke cafeetjes, streek- en hoeveproducenten, creatieve ondernemers en charmante dorpjes. We deden dat al hiervoor, maar nu zal het dus gebeuren vanuit een nieuwe naam.”

Wie meer informatie wil, kan hier een kijkje nemen op de nieuwe website.

Nieuw jasje

Ook de websites van de vier grote regio’s in West-Vlaanderen, de kust, Westhoek, Brugse ommeland en de Leiestreek werden in een nieuw jasje gestoken. Daar kunnen toeristen inspiratie opdoen voor hun volgende vakantie of uitstap. “Vandaag de dag zoeken vakantiegangers vooral inspiratie of informatie op online. Via het nieuwe merk en de websites willen we nu op een goede manier communiceren over onze West-Vlaamse troeven”, zegt Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde van de provincie en voorzitter van Westtoer.