Westtoer en Stad Poperinge pakken uit met vernieuwde stadswandelroute

De Stadswandelroute in Poperinge werd herwerkt en uitgebreid. De stadswandeling brengt je langs historische herenhuizen, toont je de sporen van het leven achter het front, maar ook de groene plekjes van de Hoppestad en sites die volop in ontwikkeling zijn. Je ziet een stad in beweging, vroeger en nu.

“De vernieuwde route is 5,5 km lang en herken je aan de klinknagels (met hoppebel) op de grond. Op de route staan een tiental witte infotafels die wandelaars van extra informatie voorzien”, zegt Toerismeschepen Klaas Verbeke (CD&V).

“In deze westhoekstad staan gezelligheid, gastvrijheid en gemoedelijkheid centraal. Je kunt er genieten van heel wat bezienswaardigheden, heerlijke streekproducten, authentieke volkscafés, gastronomische verwennerijen en de ‘couleur locale’ die de grensstreek typeert. De stadswandelroute van Poperinge laat bezoekers al wandelend kennismaken met de grote verhalen van deze unieke en gastvrije Hoppestad” aldus Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD), gedeputeerde, voorzitter Westtoer en gemeenteraadslid in Poperinge.

Van laken naar hop

Poperinge verdiende zijn sporen in de middeleeuwen met de bloeiende lakennijverheid. De goed verdienende handelaars brachten genoeg geld binnen om meteen drie imposante gotische kerken te bouwen, die nog steeds de skyline domineren. Later werd de hop hét exportproduct. Poperinge was en is het belangrijkste centrum van de hopteelt in de Benelux.

De biermuur in het Hopmuseum toont de collectie bieren gemaakt met Belgische hop. Verschillende herenhuizen en vroegere hopmagazijnen herinneren aan deze bloeiperiode. Tijdens de Eerste Wereldoorlog lag POP, zoals de stad werd genoemd door de Britse soldaten, op veilige afstand van het front. De soldaten kwamen er even op adem.

Uitbreiding

“Ook locals zijn fan van deze route en geven graag hun tips mee: langs het wandelpad ontdek je enkele dode bomen die omgetoverd werden tot levendige figuren. Op de begraafplaats ‘’t Oud kerkhof’ (Rekhof) zie je markante graven waar het verhaal van de overledene en zijn familie weergegeven wordt. Neem een momentje van rust in het stadspark: voor veel mensen is dit het decor van hun dagelijkse wandelingetje. Kinderen beleven dolle avonturen op de drie speelzones. Honden en hun baasjes kunnen hun hart ophalen in de loopweide aan het einde van het park. In de hele wandeling komen geen trappen voor”, zegt schepen Klaas Verbeke.

Peters en meters

De stadswandelroute is uitgebreid van 2,3 naar 5,5 km en passeert nu ook ’t Oud Kerkhof, de Quintenswandeling, de Vroonhofsite en het Burgraaf Frimoutpark. De stadswandelroute werd bewegwijzerd met zo’n 178 metalen klinknagels in de grond. Daarop staat het silhouet van een hoppebel gegraveerd.

“Een aantal vrijwilligers gaven zich op als peters en meters van de wandeling. Zij controleren het traject op regelmatige basis, en geven tekortkomingen of mankementen door aan de bevoegde diensten. In september worden zij hiervoor in de bloemetjes gezet”, aldus nog de schepen.

Viertalige brochure

“Een nieuwe viertalige brochure licht de verschillende bezienswaardigheden toe. Zo kunnen ook anderstalige bezoekers meer te weten komen over de bijzondere troeven van Poperinge. Aan de ommezijde van de brochure toont een handige kaart het traject en alle bezienswaardigheden”, zegt gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu.

Praktisch

De viertalige brochure met kaart kost 4 euro en is te verkrijgen op volgende locaties: de Dienst Toerisme in de kelder van het stadhuis, 057/34 66 76, toerisme@poperinge.be, www.toerismepoperinge.be; Westtoer, Koning Albert I-laan 120, 8200 Sint-Michiels (Brugge), 050/30 55 00, www.visitwestvlaanderen.be, www.toerismewesthoek.be; en het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis, Jan Van Eyckplein 2, 8000 Brugge, 0800/20 021, provincie@west-vlaanderen.be,

www.west-vlaanderen.be/informatiecentrum