Westtoer en Inagro openen nieuwe fietsroute langsheen streek- en hoeveproducten in Tielt en Dentergem

Bij IJshoeve IJspol in Schuiferskapelle werd dinsdag door Westtoer en Inagro de vierde fietsroute binnen het project ‘Fietsen naar Morgen’ voorgesteld. De fietsroute ‘Tielt-Dentergem’ is 50 kilometer lang en loopt langs bijna twintig lokale ondernemers.

De route maakt gebruik van het knooppuntennetwerk en passeert langs verschillende ondernemers die lokale hoeve- en streekproducten aanbieden. Infobordjes met landbouwweetjes laten geven de fietsers bovendien een woordje uitleg over de aanwezige land- en tuinbouw. Langs het traject worden samenwerkingen tussen lokale ondernemers bovendien gestimuleerd. Zo zal Brouwerij De Poes in het najaar bier uitbrengen waarin druiven zijn verwerkt van wijndomein Hoogenhoeve. IJshoeve IJspol zal dan weer bier-ijs produceren in samenwerking met De Poes.

In totaal zullen binnen ‘Fietsen naar Morgen’ veertien fietsroutes de recreant gidsen langs boerderijen, lokale producenten en andere korte ketenondernemers. Het gaat om een samenwerking tussen Westtoer en Inagro, gesteund door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Op 17 september kunnen buurtbewoners overigens samen de route verkennen en kennis maken met de ondernemers. Inschrijven voor dat fietsevenement kan via https://www.visitwestvlaanderen.be/nl/praktisch/inschrijven-fietsevenement-17-september-2023.