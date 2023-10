Westhoek pakt uit met belevingstocht en herdenkingsbloem voor themajaar Wereldoorlog

De Westhoek heeft twee nieuwe projecten gelanceerd in het kader van het themajaar ‘Landscapes, Feel Flanders Fields’ rond de Eerste Wereldoorlog. Provinciebedrijf Westtoer en de stad Nieuwpoort stelden dinsdag een multimediale belevingstocht ‘Waar Water Was’ voor in het bezoekerscentrum Westfront in Nieuwpoort. Ook de participatieve actie ‘50.000 bloemen voor Flanders Fields’ werd voorgesteld.

Het themajaar Landscapes, Feel Flanders Fields bundelt verschillende herdenkingsprojecten in de Westhoek. Bij het project ‘50.000 bloemen voor Flanders Fields’ worden 50.000 nieuwe herdenkingsbloemen geplant op 31 sites, waaronder Tyne Cot Cemetery, de Duitse militaire begraafplaats in Langemark en de Franse begraafplaats Saint-Charles de Potyze. Het project kiest niet voor een ‘klassieke’ herdenkingsbloem, maar voor de Allium. “De Allium is een sierui die symbool staat voor bescherming en het afwenden van gevaar. De bloembol is eenvoudig te planten en is geliefd bij bijen en vlinders, wat de impact op de biodiversiteit vergroot. De plant zal meerdere jaren bloeien en geniet weinig onderhoud”, klinkt het. Tijdens 19 plantdagen tussen begin oktober en 11 november zullen meer dan 1.200 bewoners en bezoekers meehelpen om de nieuwe herdenkingsbloem te planten.

“Het project legt linken tussen het verleden, het heden en de toekomst van het herdenkingslandschap van de Westhoek, alsook tussen bewoners en bezoekers. Het zorgt niet alleen voor internationale uitstraling, ook de samenwerking is uniek”, zegt gedeputeerde en voorzitter van Westtoer Sabien Lahaye-Battheu. “Alle Westhoek- en Westkustgemeenten, private en publieke spelers en de beheerders van de militaire begraafplaatsen, de Commonwealth War Graves Commission, de Franse Ambassade en de Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, hebben samen hun schouders gezet onder dit project rond vrede en biodiversiteit. ‘50.000 bloemen voor Flanders Fields’ zet – letterlijk – het unieke herdenkingslandschap van de Westhoek in de bloemetjes.”

Nieuwpoort pakt dan weer uit met ‘Waar Water Was’. Het evenement focust op het verhaal van de onderwaterzetting in 1914. Toen werd de IJzervlakte doelbewust onder water gezet via het sluizencomplex in Nieuwpoort om de Duitse opmars te stoppen. De multimediale belevingstocht wordt dan ook ingericht op en rond het sluizencomplex De Ganzepoot. De gebeurtenis wordt er in beeld gebracht met behulp van projecties, geluids-, klank- en videoinstallaties. Deelnemers wandelen in de voetsporen van volksheld Hendrik Geeraert over de sluizen.