Westerpunt De Panne genomineerd als ‘Building of the Year’

Westerpunt blijft indruk maken in de architectuurwereld en werd genomineerd als Building of the Year 2025 door het gerenommeerde ArchDaily. Een Belgisch project dat in deze lijst terechtkomt, gebeurt erg zelden.

Westerpunt kwam tot stand met behulp van project Horizon 2025, een samenwerking tussen de provincie West-Vlaanderen en Westtoer en is open sinds 3 mei vorig jaar. Westerpunt is een geometrische, luie trap die je vanaf de wandeldijk mee de hoogte inneemt, tot je uittorent boven het strand, om je dan weer verder mee naar beneden te nemen naar het lager gelegen strand of de dijk. Het verbindt symbolisch de zee met de duinen, de natuur met de kust, de bewoners met elkaar.

Dankzij de unieke ligging naast de duinen en het Westhoekreservaat is het een echte trekpleister. Je ervaart een adembenemend uitzicht van 360 graden terwijl je het prachtige landschap ontdekt.

Het lokaal bestuur adviseert om het punt bij hoogtij te bezoeken. Dan wordt de ingang op het strand overspoeld door zeewater.

Het bouwwerk is 6 meter hoog en staat autonoom van de betonnen wandeldijk. Het werd in beton gerealiseerd: dat is een robuust materiaal dat qua kleur en structuur mooi aansluit bij het strand en de duinen en dat is opgewassen tegen het agressieve zeeklimaat. Furnibo tekende voor de realisatie ervan. (MVO)