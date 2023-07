West-Vlaamse pretparkprijzen onder de loep: “Naar het pretpark met het gezin? Da’s minstens 168,80 euro”

Een daguitstapje naar een van onze West-Vlaamse pretparken, daar moet je al een mooi bedrag voor veil hebben. Plopsaland heeft de duurste toegangsticketjes, terwijl een standaard middagmaal dan weer in Bellewaerde het meest kost. Goedkoopste leerling van de klas over de hele lijn is Boudewijn Seapark. Al ben je ook daar al snel 170 euro kwijt…

De pretparken zijn toe aan de drukste maanden van het seizoen. Maar wie een dagje Bellewaerde, Plopsaland De Panne of Boudewijn Seapark met volle teugen wil beleven, moet daar aardig voor in de buidel tasten.

Wij vergeleken toegangsprijzen, drankjes, snacks en standaardmiddagmalen van de drie West-Vlaamse pretparken en gingen daarbij uit van een gezin met twee volwassenen en twee kinderen groter dan 1 meter.

De ingangskaartjes

Aan de kassa van Plopsaland vind je de prijzigste toegangskaartjes. Hier ligt de gratis-grens op 85 centimeter, maar daartussen en 1 meter kost een ticket al 17,99 euro. Iedereen groter betaalt meteen 48,50 euro, zeventigplussers moeten dan weer slechts 17,99 euro op tafel leggen. Wie een Expresspas wil, moet nog eens 35 euro extra uit de portefeuille toveren.

Ons gezin is aan de imposante ingang 194 euro kwijt, maar krijgt daarvoor in ruil wel een dag pretparkplezier waarbij zowel de allerkleinsten als de grootste adrenalinejunks hun gading vinden. Je wagen parkeren? Dat kost je nog eens 15 euro. (Lees verder onder de foto)

In Plopsaland betaal je voor een dagje met een gezin van twee kinderen maar liefst 265 euro.

In Bellewaerde mogen kinderen kleiner dan 1 meter gratis binnen, tot 1,40 meter betaal je 38 euro en iedereen groter moet 42 euro op tafel leggen. 55-plussers genieten van een voordeeltarief van 33 euro. Mama, papa en hun twee spruiten betalen onder het goedkeurend oog van Koning Leeuw 160 euro en krijgen daarvoor in ruil een pretpark in een groene oase, met dit jaar ook enkele nieuwe attracties. Je auto op Parking Leeuw of Mexico stallen, doe je voor 10 euro.

Boudewijn Seapark is de goedkoopste van de drie. Kleiner dan 85 centimeter, betekent gratis toegang. Tot 1 meter betaal je 11,5 euro en wie groter is, betaalt tot de leeftijd van elf jaar 27,5 euro. Vanaf 12 jaar kost een ticketje je 29,5 euro. Onze familie heeft dus een dag dol-fijn plezier voor 114 euro, parkeren kost 8 euro.

Tussendoortjes

Wie op zoek gaat naar een betaalbaar drankje en een snack, klopt best bij Boudewijn Seapark aan. Een flesje water van een halve liter kost er 3,5 euro, een Ola-ijsje heb je vanaf 2,30 euro en een afsluitende, in potjes verpakte, suikerspin krijg je voor 4,5 euro. Goed voor een totaalbedrag van 10,3 euro. (Lees verder onder de foto)

In Boudewijn Seapark betaal je voor een dagje met een gezin van twee kinderen maar liefst 168 euro.

Bellewaerde en Plopsaland kosten op dit punt quasi evenveel. Bij Samson en co betaal je voor een fles water van een halve liter 4,5 euro plus 0,5 euro statiegeld, een waterijsje wordt dan weer aan 2,99 euro aangeprezen. De suikerspin staat aan 3,99 euro in de etalage. Totaal: 11,98 euro.

Een soortgelijk bedrag tel je in Zillebeke neer. Een halve liter water kost je er 4 euro, een waterijsje 3 euro en de suikerspin gaat tegen 4 euro over de toonbank. Samen goed voor 11 euro.

Middagmaal

Het middagmaal nuttigt ons gezin in een van de pretparksnackbars. Daar is Bellewaerde duidelijk de duurste. Het volwassenenmenu (superburger, grote friet, drankje van 50 cl en dessert) kost 14,75 euro, kinderen smullen hun hamburger of chicken nuggets, bijgestaan door een kleine friet, een drankje, fruitdessert én geschenkje voor 10,25 euro. Met vier betaal je dus 50 euro. Tip: aan elke plattegrond van het park hangt een kortingsbon waarbij je in deze opstelling één kindermenu gratis krijgt. (Lees verder onder de foto)

In Bellewaerde Park betaal je voor een dagje met een gezin van twee kinderen maar liefst 231 euro.

Plopsaland houdt het net iets voordeliger. Het volwassenenmenu (hamburger, frietjes en drankje) heb je voor 13,5 euro, het equivalent voor de kinderen kost 8,99 euro. Goed voor een totaal van 44,98 euro.

Ook hier ben je in Boudewijn Seapark het goedkoopst bediend: als volwassene betaal je 9,75 euro voor een hamburgermenu, een kinderbox kost je 8,5 euro. Hier overhandigen we dus 36,5 euro aan de kassierster.

Conclusie

Een dagje Plopsaland kost je standaard het meest. Ons gezin is na hun uitje vol oehs en aahs 265,80 euro kwijt, in Bellewaerde is dat 231 euro. Op zoek naar een budget-pretpark? Boudewijn Seapark kost je ‘amper’ 168,8 euro.

(PV & CJ)