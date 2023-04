Weldra weer flaneren op Blankenbergse Pier: “Iedereen zit hierop te wachten”

Op woensdag 19 april wandelt het stadsbestuur samen met Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele de vernieuwde wandelweg van de Belgium Pier in, die bijna twee jaar vroeger klaar is dan verwacht. In de loop van juni volgt dan nog een officieel openingsmoment. Wij sprokkelden alvast enkele reacties over de vernieuwde Pier.

Björn Prasse (Burgemeester): “De pier is een deel van ons DNA”

“Dankzij een goede communicatie met de aannemer en door kort op de bal te spelen, is de definitieve oplevering in plaats van eind 2024, begin 2025 inderdaad al voor deze zomer. De werfzone onder en rond de wandelweg moet nu wel nog verder afgewerkt en opgekuist worden, idealiter is dit alles ook rond tegen het bouwverlof”, zegt burgemeester Björn Prasse (Open VLD).

De restauratie heeft de stadskas uiteindelijk wel 3 miljoen euro meer gekost. “Bij de oorspronkelijke planning werd er rekening gehouden met vertragingen door corona, en door de energiecrisis zijn de bouwmaterialen ook een pak duurder geworden. Vanuit de Vlaamse overheid werd wel 6,1 miljoen euro toegekend – ik heb nota bene zelf eind 2018 nog het subsidiedossier ingediend bij minister Bourgeois – voor de restauratie van de wandelweg, wat uiteraard veel zegt over het belang van dit monument. De pier is hét iconische gebouw van Blankenberge, en ook voor Europa is dit een uniek stuk erfgoed. Er zijn er tenslotte niet zoveel meer overgebleven op het Europese vasteland. En tot slot heeft de pier ook een belangrijke toeristische meerwaarde: toeristen kunnen er straks weer over de wandelweg flaneren.”

Prasse wijst ook op de nostalgische factor. “De pier is een deel van ons DNA, die kan je gewoon niet uit Blankenberge wegdenken. Welke Blankenbergenaar heeft er als kind níet onder de pier gespeeld? Ik heb er zelf ook nog krabbetjes gevangen”, glimlacht hij. “Maar ook voor toeristen en tweedeverblijvers is de pier een icoon. Al wie onze stad een warm hart toedraagt, draagt de pier in zijn hart.”

Sebastiaan Defoort (Uitbater Belgium Pier): “Dit wordt deze zomer dé selfiespot”

“Toen de werken hier in 2021 van start gingen, heb ik daar toch wel even wakker van gelegen. De factor ‘corona’ speelde toen ook nog en de situatie leek uitzichtloos. Maar al bij al is het goed meegevallen. De aannemer heeft van in het begin altijd goed gecommuniceerd; er werd goed naar ons geluisterd. En tenslotte waren de werken ook een spektakel op zich. Velen zijn komen kijken. Dat ze nu slechts twee jaar geduurd hebben, is fantastisch. Er zijn gelukkig geen onvoorziene omstandigheden geweest en het weer heeft ook enorm meegezeten. Bovendien werd de promenade voor een stuk ‘prefab’ gebouwd op verplaatsing, waardoor we de werken hier week na week vlot zagen vooruitgaan. Ik ben wel blij dat de rust nu eindelijk terugkeert, en dat de verzandingsproblematiek van de baan is. We krijgen nu stilaan ook weer meer boekingen voor trouwfeesten binnen, want veel mensen stelden dat uit.”

De vernieuwde pier lokte volgens Sebastiaan al veel wauw-reacties uit. “’t Is magnifiek”, zeggen onze gasten. Zelf vind ik het ook heel geslaagd; de wandelweg ziet er authentiek en tegelijk modern uit. Ze past ook mooier bij het kopgebouw, alles vormt nu precies één mooi geheel. Mensen kunnen niet wachten om over de vernieuwde wandelweg te lopen. Ook vanop de zeedijk geeft het een heel mooi aanzicht. De vernieuwde pier zal deze zomer zeker aantrekken. Als je via de trappen in de Kerkstraat de zeedijk op wandelt, kijk je er meteen op uit. Ik verwacht de komende zomer dus grote drukte, zeker in combinatie met Zomerhit dat vast ook volle terrassen zal lokken. De Belgium Pier, ons Blankenbergse paradepaardje, wordt deze zomer ongetwijfeld dé selfiespot.”

Hugo Van Loocke (Voorzitter Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge): “Wandelaar waant zich in jaren 30”

“Iedereen zag het: de restauratie van de wandelweg naar de pier drong zich op. Door betonrot en inwerking van de zee moest een ingrijpende beslissing worden genomen: het volledig heropbouwen van de wandelweg. Men had hierbij kunnen kiezen voor een hedendaagse look, zoals met het piergebouw zelf is gebeurd, maar gelukkig is er gekozen voor een heropbouw, identiek aan het uitzicht in 1933. En terecht: de pier en wandelweg zijn een typisch 19de-eeuwse realisatie, een attractie voor het 19de-eeuws toeristenpubliek en die uitstraling moet behouden blijven. Het heeft heel wat geld, werk en verdraagzaamheid van de omwonenden gekost maar het resultaat mag er zijn.”

“Het is de wandelweg zoals ze altijd is geweest. Men heeft bij de heropbouw overigens ook oog voor detail gehad: in de betonnen relingen zijn bekistingssporen zichtbaar, zoals toen bij alle betonconstructies. De tussenwanden zijn eveneens exact gereconstrueerd en de houten ramen zijn in oorspronkelijk zwart gekleurd. Hout werd toen behandeld met een soort zwarte koolteer. Dit alles en nog meer schept sfeer en maakt dat de wandelaar zich in de jaren dertig van de vorige eeuw waant.”

Katrien Vergote (Zaakvoerder restaurant Venitien): “Geeft je instant vakantiegevoel”

“Blankenberge is de Pier en de Pier is Blankenberge. Een prachtig monument dat in eer hersteld is. Proficiat aan de werfleiders om dit project in een snel tempo te hebben afgewerkt. Lang geleden werden de steunbalken onder de Pier ook vervangen. Jammer dat ze er toen eveneens niet voor gekozen hebben om identiek hetzelfde te herbouwen. Het heeft zijn statische karakter wat verloren.”

“Het vakantiegevoel dat je krijgt van een wandeling op en rond de Pier is magisch. Leunend op de reling van de Pier en starend naar onze prachtige kustlijn, beseffen dat we toch gelukkig mogen zijn een kind van de zee te zijn. Ik draag Blankenberge in mijn hart.”