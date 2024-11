Waregem Wintert pakt uit met enkele nieuwigheden: “We verwachten tijdens de eindejaarsperiode duizenden bezoekers”

Van donderdag 5 december tot en met zondag 5 januari 2025 wordt de Paardenstad omgetoverd tot een winters paradijs. De stadsdiensten en externe organisaties bieden tijdens Waregem Wintert opnieuw tal van activiteiten aan. Veel vaste waarden, maar ook enkele nieuwigheden. Ontdek ze hier.

Ho ho ho, de temperaturen nemen een flinke duik en het is donker voor we het goed en wel beseffen. Winter is coming en verschillende dorps- en stadscentra bereiden zich voor op de eindejaarsperiode. Vanaf begin december start een nieuwe jaargang van Waregem Wintert. Na de corona- en energiecrisis werd er vorig jaar weer gekozen voor een ijspiste in een grote afgesloten tent op de Markt.

“Dat wordt opnieuw onze vaste trekpleister. Jong en oud geniet er met vallen en opstaan van schaatsplezier en van een hapje en drankje aan de winterchalets”, vertelt schepen van Feestelijkheden Pietro Iacopucci (CD&V). “Er worden ook thema-avonden, animatie en prikkelarme schaatsmomenten voorzien.” Een beurt kost 7 euro.

Op zaterdag 7 december opent het Koetshuis van de Kerstman in park Casier. “Dé ideale plek voor je mooiste kerstfoto’s. Nieuw dit jaar is dat bedrijven, klassen en verenigingen een tijdslot kunnen boeken voor een eigen fotoshoot.” Tijdens het openingsweekend gaat de Winterzoektocht van start en kan je gratis een ritje maken op de kersttrein.

De Schakel Wintert

Ook cultuurcentrum De Schakel wintert mee, met ballet, theater, humor, film en straffe clubconcerten. Alle info vind je op www.ccdeschakel.be/wintert. Vrijdagavond 20 december staat in teken van het goede doel. Tijdens Zwemglinsters kan je in zwembad De Treffer al drijvend genieten van een dive-in cinema. Op het programma staat de populaire animatiefilm Coco.

Wie nog cadeaus of koopjes zoekt, kan tijdens december in de winkelstraten en Het Pand terecht voor de Wintershopping en eindejaarsactie. De handelaars en horeca trekken alle registers open met maar liefst drie shoppingweekends en een prijzenpot van 10.000 euro. “Verwacht sfeervolle verlichting, live muziek en koopzondagen bij meer dan 100 winkels.”

Santa City Walk

Gloednieuw is de Santa City Walk van Unizo Waregem. “Op zondag 15 december stippelen we een tocht van 3,5 kilometer uit langs de leukste locaties van Waregem. Het parcours zit vol hindernissen en unieke belevingspunten”, zegt het bestuur. De tocht start eens om 15 uur, en een keer om 16 uur aan het Cultuurcafé. “Om 18 uur start aan de ijspiste onze Foute Kersttruienparty en wordt de origineelste Santa in de bloemetjes gezet.” Meer info op www.unizowaregem.be.

Ook nieuw zijn de kerststalletjes in de dekenale kerk. Naast de traditionele grote stal, verschijnen er 15 kleinere voor en door kinderen. Het kerstverhaal wordt er dus meerdere keren op een originele manier verteld. Aan de Expo kan je van zaterdag 21 december tot en met zondag 5 januari genieten van de Winterfoor, elke dag vanaf 14 uur.

Naar Waregem!

Op zaterdag 25 januari vindt het literaire festival Winterwoordennacht plaats. Op de affiche prijken onder meer succesauteur Jeroen Olyslaegers en de laureaten van het West-Vlaamse kampioenschap Poetry Slam.

“Het is opnieuw een zeer mooi en gevarieerd programma, met voor elk wat wils. We dompelen de stad onder in een gezellige winterse sfeer en verwachten duizenden bezoekers”, besluit schepen Iacopucci. “We zetten hard in op beleving, shoppen en families. Als men zich in de regio afvraagt: ‘Waar naartoe? Wel, naar Waregem!’”.