Voormalig klooster Le Bizet opent de deuren als unieke gite Saint Andre: “Dit is een familieproject”

Het was ooit een oord van geloof en onderwijs maar binnenkort zullen de eerste toeristen er rust en kalmte vinden. Het voormalige klooster van Le Bizet ondergaat een complete transformatie om in 2023 opnieuw de deuren te openen als een unieke gite.

“Een coup de coeur, beter kunnen we het niet omschrijven.” Met opgestroopte mouwen en stof dat zich in iedere lichaamsholte heeft opgestapeld, toont de familie Vannin trots hun meest recente project. “Het is een familieproject, dat kun je inderdaad zeggen”, lacht Sandra Vannin (45). “We kregen de bouw- en verbouwmicrobe thuis met de paplepel geserveerd. Onze vader was een metselaar en voor hem was het dan ook een erezaak om zijn kennis met ons te delen. Uiteindelijk is het gegroeid tot wat het vandaag is, een zaak waarbij de familie zich samen engageert in bouwprojecten.”

Les gekregen van de zusters

In het verleden verbouwde de familie Vannin al oude gebouwen om ze nadien op de markt te zetten, al is hun meest recente project er eentje dat hun stoutste dromen overtreft. “In 2018 vertrokken de laatste zusters uit het klooster van Le Bizet, een gebouw dat we als geen ander kennen”, klinkt het. “We kregen hier in onze jonge jaren les van de zusters. Je kunt trouwens vanop het tweede verdieping het dak van onze ouderlijke woning zien. Wanneer de deur hier voor het laatst werd dichtgetrokken, kocht een ondernemer het. Dat project liep toen op de klippen en de verkoop ging niet door, waardoor het in 2022 opnieuw op de markt kwam. Samen met mijn echtgenoot en mijn broer, die hier in de gemeente als elektricien aan de slag is, kwamen we kijken maar het was eigenlijk al een uitgemaakte zaak. Enkele krabbels later waren we eigenaar van niet alleen het klooster maar meteen ook van een flink stuk geschiedenis.”

Ingrijpende werken

Het voormalige klooster zal een nieuwe bestemming krijgen. De nonnetjes zullen er worden vervangen door toeristen. “De 18 kamers van weleer moeten plaats maken voor 5 comfortabele en klassevolle gites”, vult de ondernemende familie aan. “Het zijn ingrijpende werken die we zo goed en zo kwaad mogelijk zelf uitvoeren. Hoewel er veel sloop- en kapwerk aan te pas komt is er wel 1 rode draad die doorheen het volledige project loopt: het behoud van alle typische karaktertrekken van het gebouw. De zusters leefden erg spartaans en er zal dus veel werk kruipen in het plaatsen van zaken zoals een aangenaam bad of een comfortabele keuken. Toch zullen alle elementen uit die tijd worden behouden waardoor we charme en moderniteit zullen combineren.”

De familie hoopt de gites in de loop van 2023 te openen en heeft alvast een passende naam gevonden. “Les Gites Saint Andre! Niet alleen ligt het klooster in de parochie Sint-Andre, onze vader heet ook Andre. Het is dus een dubbele link en een knipoog naar de man die ons alles heeft geleerd.”