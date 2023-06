Voor de vierde keer grensoverschrijdende fietszoektocht in Heuvelland

Toerisme Heuvelland en Coeur de Flandres bieden deze zomer alweer voor de vierde opeenvolgende keer een grensoverschrijdende fietszoektocht aan. Dit keer is het thema hoppe en wijn.

“Er wordt gefietst via knooppunen langs de wijnvelden in Heuvelland, de flanken van de Kemmelberg en de Catsberg en de hoppe velden in Frans Vlaanderen. Hier en daar kan je wijndomeinen en brouwerijtjes bezoeken,” legt schepen van toerisme Bart Vanacker uit.

De fietstocht is dit keer 70km lang en kan gestart worden in Bailleul en Kemmel. “Vandaar ook de mogelijkheid om in twee lussen te rijden.” Een deelnameformuilier kan in de toeristische diensten van Bailleul en Kemmel afgehaald worden. “Daarop staan 18 foto’s van objecten of tekeningen waarlangs gefietst wordt. De bedoeling is de juiste volgorde van het voorbijrijden te bepalen.” Deelname is gratis. De prijzen omvatten streekmanden, overnachtingen in de regio en een dagarrangement. De zoektocht loopt van 01 juli tot 01 oktober 2023.

De grensoverschrijdende fietszoektocht is meer dan alleen maar die zoektocht. “We bieden ook andere routes aan via knooppunten om andere plaatsen te ontdekken. Schepen Bart Vanacker praat zo over de picknickbanken in het landschap of nog over de land-art installaties aan beide kanten van de schreve,” aldus tot besluit schepen Bart Vanacker.