Visit Bruges pronkt met nieuwe websites

De websites van Visit Bruges en Visit Bruges Convention Bureau ondergingen onlangs een totale ‘make-over’.

Later dit jaar worden nog twee websites gelanceerd ter ondersteuning van de internationale perswerking en het City Film Office. Begin volgend jaar is het ook uitkijken naar de ‘go live’ van het nieuwe sectorportaal. Look & feel zijn nu helemaal anders, en die nieuwe digitale huisstijl zal ook worden toegepast voor onder meer de toekomstige stadswebsite.

“Het succesverhaal van Visit Bruges werd mogelijk gemaakt door de krachtige synergie tussen het Brugse team en SQLI Digital Experience”, aldus Laurent De Roover, managing director SQLI Benelux.

Info: www.visitbruges.be en www.visitbrugesconventionbureau.be. (CGRA)