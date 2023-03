Visit Bruges lanceert laagdrempelige app met wandelroutes

Visit Bruges lanceerde zopas een laagdrempelige route-app om op die manier in te spelen op de digitale wensen van de Brugge-bezoekers. De app wordt in zes talen aangeboden vanuit het idee dat een gastvrije stad communiceert in de taal van haar bezoekers.

“We starten met de vier wandelingen uit onze Oooh!-wandelgids, maar vullen aan met rijkelijk en aantrekkelijk beeldmateriaal zoals afbeeldingen, video, 360°-graden beelden en in de toekomst ook augmented reality”, licht schepen van Toerisme Mieke Hoste toe.

Op de app staan 73 POI’s (points of interest) te bezoeken en wordt er ook een kijkje achter de schermen gegund van plekken waar een bezoek niet mogelijk is.

Gebruikers van de app kunnen via een tevredenheidstool feedback geven, zodat het aanbod verder kan worden geoptimaliseerd. “Het is dan ook de bedoeling om de app te blijven vullen met nieuwe content. Zo volgt deze maand nog een boeiende aanvulling in het kader van het ‘Verhaal van Vlaanderen’, waarin we het ‘Verhaal van Brugge’ in de app tot leven brengen. Ook tijdelijke wandelingen, bv. in het kader van de Triënnale of het lichtfestival, zullen probleemloos kunnen worden toegevoegd”, luidt het.

“De app verhoogt de belevingswaarde van een bezoek aan Brugge en biedt ook de mogelijkheid om een reis naar Brugge voor te bereiden”, vult toerismemanager-directeur Dieter Dewulf aan.

De route-app is gratis te downloaden via www.visitbruges.be. (CGRA)