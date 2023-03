Veurne geeft historische panden een facelift

Het historische centrum is een van de toeristische troeven van Veurne, en dus is doet het lokaal bestuur er alles aan om de prachtige panden in ere te houden. Dat vraagt ook onderhoud, restauratie en renovatie. Op de gemeenteraad werd voor de restauratie en onderhoudswerken van het Spaans Paviljoen, Cellebroedersklooster en stadhuis in Veurne’ een bestek opgesteld.

“Het buitenschrijnwerk en de metalen elementen van het Spaans Paviljoen moeten worden geschilderd. Er zijn ook beperkte herstellingswerken nodig aan het buitenschrijnwerk, en die zullen gebeuren naar het bestaand model”, licht schepen Anne Dequidt toe. “Ook zullen er scheuren worden hersteld in het metselwerk en ook het voegen moet hier en daar worden hernomen. Wat het Cellebroedersklooster betreft, zijn er schilderwerken aan het buitenschrijnwerk gepland, aan de metalen elementen en ten slotte ook de gevel. Het bovendakse metselwerk moet worden aangepast en er zullen ook een aantal isolerende voorzetramen worden geplaatst.”

Maximale premie

“In de vleugel van het stadhuis aan het Heldenplein wordt het buitenschrijnwerk voor een gedeelte vervangen, het glas-in-lood wordt plaatselijk gerestaureerd en het buitenschrijnwerk wordt geschilderd. Aan de Hoge Wacht wordt de kelderdeur vervangen. Het budget voor deze opdracht wordt geraamd op 258.313 euro. De opdracht zal worden gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Op basis van het gunningsvoorstel zullen we de maximale erfgoedpremie aanvragen, en die wordt geschat op 120.000 euro. De beslissing verwachten we in november. Als alles volgens plan verloopt, dan worden de werken uitgevoerd vanaf het voorjaar 2024. De concrete fasering zal worden bepaald in overleg met de restaurateur.”

Het bestek werd opgesteld door de ontwerper, architectenbureau Maarten Dobbelaere bvba, uit Gent. (MVO)