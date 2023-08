Vespa Club Ieper zet eerste editie Flanders Fields Vespatour op poten: “Vooral genieten van het landschap”

Het plein voor de Lakenhallen in Ieper zal nu zaterdag 26 augustus een beetje dienen als parkingplaats voor Vespa’s, de Italiaanse bekende bromfietsen. Op die dag organiseert de Ieperse Vespa Club een rondrit voor alle Vesparijders in Vlaanderen en daarbuiten. “Het parcours bedraagt zo’n 85 km door ons glooiend landschap.”

“Bij ons zijn er nogal wat mensen geïnteresseerd in het Vesparijden, want na Italië telt ons land het meest aangesloten leden”, zegt Christophe Michiel van Vespa Club Ieper. “Onze club kende zag in 2018 het levenslicht. We begonnen als een groep vrienden, maar groeiden ondertussen uit tot een ledenbestand van zo’n 40 rijders. Ons clublokaal is café The Walker in de Menenstraat in Ieper. Zo’n 2 keer per maand doen we met de club een rondrit, naargelang het weer. Gemiddeld rijden we een 80-tal kilometers, maar bij een daguitstap kan dat oplopen. Zo bedraagt onze Kluisbergrit al snel 136 km. We blijven dus niet altijd in de buurt en gaan bijvoorbeeld ook de grens over met Frankrijk. Snelheidsduivels zijn wij in ieder geval niet, het is vooral genieten van het landschap en van de vriendschap onder elkaar. Dat is voor ons het belangrijkste.”

Voor het eerst organiseert de club nu de Flanders Fields Vespatour Ieper, een evenement waarop elke vesparijder welkom is. De start vindt plaats om 9 uur met ontvangst met koffie en ontbijtkoek aan de Groenestraat op Sint-Jan in Ieper. “We werken samen met feestcomité van Sint-Jan dat net haar kermisweekend organiseert”, aldus Christophe Michiel. “We trakteren de deelnemers op een rit van zo’n 85 km in het golvend landschap van de Westhoek. Het einde van de rit is voorzien om 17 uur.”