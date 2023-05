Vernieuwd ‘Strangegat’ in Vosseslag geopend: “Mooiste strandtoegang van de hele kust”

Het gemeentebestuur van De Haan en het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) knipten donderdagmiddag het lintje door van het vernieuwde Strangegat in Vosseslag. “Nu zéker de mooiste strandtoegang van de hele kust”, aldus een trotse schepen van Toerisme Marleen De Soete. De nadruk ligt op meer beleving voor wandelaars en fietsers.

De gemeente werkte samen met MDK en Fluvius een plan uit om de strandtoegang aan Vosseslag en de omgeving daarrond aantrekkelijker en belevingsvoller te maken. MDK investeerde 207.000 euro in nieuwe, betonnen keermuren met natuursteenmotief. “Naast de jaarlijkse onderhoudssuppleties om de kustbescherming op peil te houden, investeert de Vlaamse overheid immers ook in veilige en aantrekkelijke strandtoegangen aan onze kust. Met deze investering krijgt de strandtoegang opnieuw de uitstraling die de omgeving verdient, bovendien was de bestaande strandtoegang in slechte staat”, zegt Nathalie Balcaen van MDK. Aan weerskanten van het wandelpad prijken nu mooie houten picknickbanken op een ondergrond van ecologisch gerecupereerd schelpenzand. “Ook de nieuwe fietsenstallingen staan op een ondergrond van kleischelpen. Het sanitair gedeelte – met openbare toiletten, douches en een EHBO-post – kreeg een nieuwe bekleding in hout. Ook het aansluitende ruiterpad werd volledig vernieuwd en er kwamen extra aanplantingen in de omgeving”, zegt schepen voor Openbare werken en Toerisme Marleen De Soete (Samen Vooruit). Fluvius zorgde voor nieuwe, milieuvriendelijke LED-verlichting. Op het strand komt er nog een nieuwe douche in de kleuren van de gemeente en het lokaal bestuur investeerde ook in een persleiding voor de afvoer van vuil water naar de gemeentelijke riolering. “Vanop de vuurtoren van kunstenaar Guillaume Bijl, die al in 2021 openging voor het publiek, krijg je nu dus een prachtig uitzicht over de wijde omgeving”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele.

De mooiste

Ook schepen De Soete is blij met het resultaat. “Want wees nu eens eerlijk: wij hebben gewoon de mooiste strandtoegang van de hele Belgische kust. Als ik vanuit Oostende Vosseslag binnenrijd met aan mijn linkerzijde de prachtige uitkijktoren van Guillaume Bijl, dan gaat mijn hart open”, glimlacht ze trots. Al voegt ze er eerlijkheidshalve aan toe dat het in Bredene ook niet slecht is. “De heraanleg van ’t Strangegat is er gekomen om De Haan stiekem wel een beetje jaloers was van die mooie, nieuwe strandtoegangen van Bredene”, klinkt het. De gemeente wilde ’t Strangegat nog meer uitspelen als een belevingsvolle plek. “We wilden hier een Normandische sfeer creëren met de fotogenieke vuurtoren op de achtergrond en keermuren met printbeton, afgebeeld als rotsblokken. Lekker genieten middenin de natuur vlakbij strand, zee en bos: het volledige plaatje klopt”, klinkt het.

Samenwerking

De uitkijktoren kwam er in het kader van ‘Horizon 2025’, een samenwerking tussen de provincie en Westtoer, en volgens Lien Phlypo van Westtoer werd het een van de drukst bezochte uitkijkpunten. “Op twee jaar tijd zijn er al 100.000 mensen op geweest. Alleen de Warandetoren in Middelkerke deed beter”, klinkt het. De provincie kende voor de renovatie van ‘t Strangegat een subsidie van 14.624 euro toe en een extra tussenkomst van 6.666 euro voor de picknickhoek. De renovatie past immers ook in de ambitie van de provincie om meer rust- en picknickplaatsen te realiseren voor fietsers en wandelaars. “De ambitie is om in iedere West-Vlaamse gemeente minstens één nieuwe picknickplaats in te richten. Ondertussen zijn er al 36 gerealiseerd, de andere moeten klaar zijn tegen eind ‘24”, aldus nog Lien Phlypo van Westtoer. Binnenkort komen er ook nog enkele nieuwe uitkijkpunten bij in het kader van ‘Horizon 2025’: nog voor de zomer worden de kerktoren in Lissewege en de Sint-Annakapel in Dentergem opengesteld voor het grote publiek, later dit jaar volgen nog het Westerpunt in De Panne, de kerktoren van Lampernisse, het belfort van Menen en de Pompentoren in Eernegem.