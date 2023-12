Vernieuwd onthaal Toerisme Diksmuide geopend

Negen jaar geleden verhuisde het kantoor voor Toerisme van de Grote Markt 28, waar nu de fietsbieb is, naar de Grote Markt 6 in Diksmuide.

“Intussen is het toeristisch landschap heel wat veranderd en nam het digitale steeds meer voorsprong. Dus waren we van oordeel dat een aanpassing noodzakelijk werd”, vertelt burgemeester Lies Laridon. “We wonnen advies in van onder andere Westtoer om van de ruimte die beschikbaar is een voor de toerist inspirerende ruimte te maken. Er werd een reorganisatie doorgevoerd. Zo kan men bij het binnenkomen al meteen op het scherm aan de muur een doorlopende loop met foto’s en film van Diksmuide zien. Verder maakten de vele toeristische folders die in een rek aan de muur hingen plaats voor een grote tafel met een interactief bord, waarop de omgeving aangeduid is met de toeristische bezienswaardigheden en waar de toerist zelf kan kiezen welke info hij wil krijgen, bijvoorbeeld over fietsroutes, restaurants, waar kan men varen en dergelijke meer en daarbij ook de plaats waarover hij die info wil, heel interessant. We hopen hiermee het verblijfstoerisme te verlengen. Ook de medewerkers kregen een nieuw plaatsje, waar ze vroeger helemaal achteraan zaten en dus ook moeilijker te vinden voor de toeristen, zijn ze nu naar het midden verhuisd, veel meer aanwezig, duidelijk zichtbaar en aanspreekbaar. De kostprijs voor de hele vernieuwing komt op 40.000 euro waarvan de helft betaald werd door de provincie.”

Daarna kwam gedeputeerde Sabien Lahaye-Batteu aan het woord. Zij prees Diksmuide als historische stad in de Westhoek die zelfs, al was die erg getroffen in WO I, op vandaag floreert met een vernieuwde markt, aan de oevers ven de IJzer. “De stad zet waterbeleving voorop in de toeristische werking. Diksmuide is ook de fietspoort tot de Westhoek en de frontstad bij uitstek in het Westhoeklandschap”, aldus gedeputeerde Sabien Lahaye-Batteu. “In het kader van het project Beleef Vlaanderen gaf de provincie een betoelaging van 20.000 euro. Diksmuide is hiermee het 6de inspiratiepunt op rij dat we mogen openen, eerder kwamen ook al Wervik, Kortemark en Ieper aan de beurt. Het totaal bedrag dat de provincie vrijmaakte voor deze 12 infokantoren komt op 605.418 euro. Ik ben overtuigd dat dit eigentijds informatiepunt, samen met het ware onthaal door de medewerkers, zal bijdragen tot het snel leiden van bezoekers naar concrete activiteiten en belevingen in de stad.” (ACK)