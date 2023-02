Verlengde krokusvakantie zorgt voor spreiding van aantal toeristen aan zee

De verlengde krokusvakantie in Franstalig België zorgt voor meer spreiding van het aantal toeristen aan zee. Dat zegt Westtoer donderdag in de aanloop naar de vakantie. Westtoer verwacht evenveel Franstalige vakantiegangers aan zee als vorige jaren, maar hun bezoek zal gespreid zijn over twee weken.

Het is de eerste keer dat de krokusvakantie twee weken duurt in Franstalig België. Provinciebedrijf Westtoer verwacht daarom een spreiding van vakantiegangers aan de kust. Vlamingen hebben een week krokusvakantie.

Iets meer boekingen

In 2021 kwam 16 procent van alle toeristen aan zee uit Franstalig België. De Franstalige Belgen stonden dat jaar in voor 13 procent van alle dagtoeristen aan zee.

De hotels aan de kust noteren op dit moment iets meer boekingen in vergelijking met hetzelfde moment vorig jaar. Dat komt omdat er tijdens de coronaperiode in 2022 meer last-minute werd gereserveerd.

Buitenlandse gasten

Twintig procent van de reservaties is afkomstig van buitenlandse gasten. Het gaat vooral om bezoekers uit Frankrijk, Duitsland, Nederland en Luxemburg.

Volgens de raming van Westtoer zal de volledige krokusvakantie gelijkaardig zijn met vorig jaar. Er worden ook heel wat tweedeverblijvers aan zee verwacht. Ongeveer 20.000 vakantiewoningen aan de kust hebben een eigenaar uit Franstalig België.