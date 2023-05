Verlengd pinksterweekend is topper voor onze kust met 270.000 dagjesmensen

De toeristische sector aan de kust is tevreden over het verlengde pinksterweekend. De lentezon en de vele evenementen zorgden voor een aangename vakantiesfeer.

Westtoer noteert tijdens het verlengde weekend ongeveer 400.000 toeristische overnachtingen, een stijging van vijf procent in vergelijking met het pinksterweekend van 2022. Met een gemiddelde bezetting van 85 à 90 procent hebben ook de kusthotels een geslaagd verlengd weekend achter de rug. Dit is hetzelfde niveau als in 2022.

Topweekend

De situatie van de hotelbezetting verschilt van badplaats tot badplaats. Tijdens de drie dagen van het pinksterweekend zijn ongeveer 270.000 dagtoeristen naar de kust gereisd, een stijging van 15 procent ten opzichte van 2022. Topdagen waren zaterdag en zondag met telkens ruim 100.000 dagtoeristen.