Verhuis van dienst Toerisme naar het stadhuis van Damme op til

De Damse stadsdiensten onderzoeken een mogelijke verhuis van het toeristisch onthaal Huyse De Grote Sterre naar de hallen van het stadhuis. “Het stadhuis zou alvast een stuk toegankelijker zijn dan De Sterre”, zegt toerismeschepen Rik Strubbe.

Bij het onthaal van de dienst Toerisme, officieel Visit Damme genoemd, konden we alvast niet gaan informeren naar de verhuisplannen. Daar hangt immers een bordje met ‘uitzonderlijk gesloten van maandag 16 januari tot en met zondag 29 januari.’ Dit betekent dat ook het daar geïntegreerde Postpunt niet toegankelijk is. De mensen worden doorverwezen naar dat in Sijsele.

“De planning was om in deze periode in het onthaal enkele opfriswerken uit te voeren, en het is nu toch een bijzonder kalme periode qua toerisme”, geeft schepen van Toerisme Rik Strubbe (CD&V) duiding bij deze sluiting. “Maar het is helemaal niet de bedoeling om de service en het onthaal af te bouwen.”

De schepen bevestigt intussen ook wat we eerder al vernamen, namelijk dat een verhuis van de toeristische dienst overwogen wordt. “De bevoegde stadsdiensten voeren onderzoek uit naar de mogelijkheid van een verhuis naar het stadhuis”, zegt Strubbe. “Een effectieve verhuis zal wellicht niet meer voor deze legislatuur zijn, maar we bereiden ons er wel op voor.”

“In het scenario dat nu onderzocht wordt zouden de bureaus en de onthaalbalie ondergebracht worden in de gelijkvloerse hallen van het stadhuis. Daar zou dan mogelijk ook een shop met streekproducten ondergebracht worden. Het stadhuis zou zo een mooie onthaalfunctie krijgen. We onderzoeken ook nog hoe en waar we dan juist het Tijl Uilenspiegelmuseum integreren. Het gelijkvloers van het stadhuis zou alleszins een stuk toegankelijker zijn voor rolstoelgebruikers dan De Sterre, met zijn trapjes.”

Grote oefening

“Wat er in het geval van een volledige verhuis zou gebeuren met het historische Huyse De Grote Sterre? Daarop kunnen we nog niet vooruitlopen. Een en ander maakt ook deel uit van een grote oefening om te kijken hoe we ons zo efficiënt en vooral ook energiezuinig mogelijk kunnen organiseren als lokaal bestuur.”