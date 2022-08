Vakantiehoeve La Joyelle zorgt voor “instant vakantiegevoel”

Verscholen tussen de maïs, weg van alle drukte en verkeer, en met zicht op de Westvleterse broeken: daar staat de gloednieuwe vakantiehoeve La Joyelle. Christophe Vanexem (42) en zijn vrouw Séverine Joye (41) zijn de trotse uitbaters en eigenaars.

Christophe bracht zijn kinderjaren door op de hoeve. “Mijn ouders zijn met pensioen en er was niet echt een opvolger. Mijn vrouw en ik hebben al veertien jaar een keurslagerij/traiteurzaak in Reningelst. Toen ik de kans kreeg om de hoeve over te nemen, heb ik niet lang getwijfeld”, zegt Christophe. “Voor mij een echte buitenkans om zelf mijn runderen te kweken en die dan te verwerken in mijn slagerij. Daarna kwam al vlug het idee om de grote oude schuur om te vormen tot een groot mooi complex, met kamers, keuken, en zelfs een zaaltje voor feestjes. De hoeve is erfgoed en daardoor bleven we wat in dezelfde stijl werken. De oude schuur werd afgebroken en er kwam een volledig nieuw gebouw.”

Er kunnen veertien mensen overnachten en ook voor de allerkleinsten is alles voorzien. De hoevekamers en familiekamers zijn luxueus ingericht en voorzien van alle comfort.

“We hebben ook een ‘mindervalidenkamer’, voor mensen met een beperking. Die is volledig rolstoelvriendelijk”, vult Séverine aan. “De zaal is heel geschikt voor seminaries, events of familiefeestjes. Doordat we zelf een traiteurzaak hebben, kunnen de gasten een bestelling plaatsen. Die staat dan klaar in de grote koelkastcel. We ontvangen iedereen met open armen en zorgen voor een instant vakantiegevoel. Weg van alle drukte en stress, gewoon ontspannen en genieten” (RVL)

Krombekestraat 16, info@vakantiehoevelajoyelle.be, 0476 70 55 61.