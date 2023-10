Vakantiecentrum La Rose des Sables sluit definitief de deuren

Het bekende vakantiecentrum La Rose des Sables in Oostduinkerke sluit vanaf 9 oktober definitief de deuren.

Heel veel mensen houden fijne herinneringen over aan La Rose des Sables, het vakantiecentrum van Solidaris, het nationaal verbond van socialistische mutualiteiten. Het had dan ook heel wat troeven: de ligging in een rustige residentiële wijk, omgeven door de duinen en op wandelafstand van de zee en het natuurreservaat ‘De Doornpanne’. In maart 2022 kregen ook de eerste oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne er onderdak.

Grote kosten

Algemeen secretaris Philippe Van Werveke en voorzitter Robert Vertenueil van het Bestuursorgaan van Solidaris bevestigen de beslissing. “Ons vakantiecentrum La Rose des Sables verwelkomt families en groepen kinderen sinds 1949. Verschillende factoren hebben tot de beslissing geleid om het centrum op 9 oktober te sluiten. Er zijn grote investeringen nodig om het centrum te renoveren. De hieraan verbonden kosten, in combinatie met de vereisten van het Vlaamse Gewest, maken de situatie financieel onhoudbaar. Ondanks onze inspanningen om alternatieve oplossingen te vinden, blijven de vereiste bedragen te hoog. Het gebouw wordt verkocht. Helaas zal deze beslissing ook gevolgen hebben voor onze collega’s in het centrum en we betreuren het verlies van banen ten zeerste. We zullen er alles aan doen om hen door deze moeilijke overgang heen te helpen.”

Traditie verderzetten

“We zijn echter bezig met het ontwikkelen van nieuwe formules voor kindervakanties om de continuïteit van sociaal toerisme te waarborgen, en we zijn vastbesloten om deze mooie traditie voort te zetten in samenwerking met andere organisaties. De mutualiteit is overtuigd van het belang van deze vakanties voor gezinnen en kinderen. We zijn vastbesloten om te bouwen aan een toekomst waarin vakantie een recht blijft voor iedereen, ongeacht hun achtergrond.”