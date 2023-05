Uitbreidingen van terrassen worden maximaal behouden: “Méér oppervlakte dan voor corona”

Het zomerse weer dezer dagen doet Bruggelingen én toeristen massaal de terrasjes opzoeken. En op die terrassen was ook nooit eerder zoveel plaats. De uitbreidingen die tijdens de coronacrisis speciaal werden toegestaan werden na corona maximaal behouden, zo vernemen we bij stad Brugge.

Het gele grondgebied van Brugge – dus met deelgemeenten en Zeebrugge erbij – telt 536 vergunde horecaterrassen. Terrassen dus die een stuk van het openbaar domein innemen, de terrassen op het privédomein van de horecazaken zelf horen hier niet bij. Daarvan zijn er 468 in de Brugse binnenstad gelegen. Indrukwekkende cijfers. En dat is maar goed ook want het gegeven ‘een terrasje doen’ is populairder dan ooit. Zeker met deze zonnige dagen. Het aantal terrassen ligt niet alleen bijzonder hoog, hun totale oppervlakte is ook groter geworden.

Ruimtelijke keuzes

Daar heeft de coronacrisis die ons vooral in 2020 en 2021 zwaar parten speelde en waarbij we massaal werden aangespoord om buiten te zitten (en dan liefst niet al te dicht bij elkaar) veel mee te maken. Om het publiek en ook de toen zwaar lijdende horeca-uitbaters ter wille te zijn, stond het stadsbestuur op heel wat pleinen – en andere plaatsen waar het maar enigszins mogelijk was – extra terrassen of terrasuitbreidingen toe.

“Er werd toen inderdaad maximale terrasuitbreiding toegekend, uiteraard wel in functie van de toegankelijkheid en noodzakelijke doorgang”, klinkt het bij het stadsbestuur.

“En waar mogelijk werden die terrasuitbreidingen die toen werden toegekend, na de crisis ook behouden. Op alle pleinen in Brugge zijn de terrassen nu groter. Het klopt dus dat er meer terrasoppervlakte is in Brugge dan voor corona.”

De coronacrisis is echter niet de enige verklaring voor meer en grotere terrassen in de stad. Het stadsbestuur maakte de jongste jaren ook duidelijke ruimtelijke keuzes die meer terrasoppervlakte mogelijk maken. Zoals het verkeersvrij maken van bepaalde straten en het ‘pleintjesplan’ van schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD). Dat plan is vooral geënt op meer groen, minder bovengrondse autoparkeerplaatsen en meer ruimte om te verpozen. “Meer ruimte voor terrassen betekent een verademing voor de stad”, liet schepen Van Volcem in dit verband eerder al optekenen.

In het verweer

De Jozef Suvéestraat is alvast een mooi voorbeeld. Door de beslissing in 2021 om dat straatje tussen de Vismarkt en het Koningin Astridpark verkeersvrij te maken konden de Brugse Gin Club, Noah’s Broodhuys, Belleman Pub en Malabar (intussen omgevormd tot Garden of Eden) hun terras gevoelig uitbreiden. In datzelfde jaar werd in de Langestraat het voetpad heraangelegd, waarbij ook een aantal autoparkeerplaatsen geschrapt werd, waardoor enkele bijkomende horecazaken een terras konden plaatsen of uitbreiden. Dat ging er echter niet zonder slag of stoot. Nadat eerst het sterrenrestaurant Sans Cravatte de mogelijkheid kreeg een ruim terras te plaatsen, terwijl dat voor de uitbater van volkscafé Den Optimist geweigerd werd, ging deze laatste fel in het verweer. Met als resultaat dat er voor hem en voor de buren van Huis Kombuis toch een terras mogelijk werd gemaakt. Net als voor De Kelk iets verderop in de straat. In de aansluitende Hoogstraat werd het voetpad dan weer heraangelegd, met ook een verschuiving van de fietsstallingen, waardoor Italiaans restaurant Carlito’s uitbreiding kreeg. Eerder werd de wegenis aan de Mallebergplaats en Philipstockstraat al heraangelegd – waarbij er geen autoverkeer meer mogelijk is tussen Twijnstraat en Mallebergplaats – op een manier die ook meer terrasruimte toelaat voor de horecazaken in de dichte omgeving.

De Reisduif

Ook aan de kleine bruine kroeg De Reisduif werd gedacht. Deze populaire zaak op de hoek van de Langerei en de Annuntiatenstraat had nooit eerder een terras maar kreeg vorig jaar de kans om aan de zijkant, kant Annuntiatenstraat, een terras voor een dertigtal personen te realiseren. “Dat betekent toch een grote meerwaarde voor de zaak. Vroeger moesten de mensen die eens naar buiten wilden, bijvoorbeeld om te roken, gewoon op de stoep voor het café staan. En bij zonnige dagen is het zeker meegenomen”, zegt zaakvoerder Bruno De Schaepdryver. “Ik heb dat zelf aangevraagd bij het stadsbestuur en ben natuurlijk tevreden dat ik goedkeuring kreeg. De buren hebben er ook geen hinder van want ik mag toch geen muziek laten spelen. Onze klanten houden het op het terras best rustig. En het is bij ons in het café zelf zo gezellig dat ze ook wel tijdig terug naar binnen komen.” (lacht) (Piet De Ville)