Typisch Belgische zomer hoeft niet slecht te zijn: “Ondanks kwakkelweer toch bijna 5 miljoen overnachtingen aan de kust

Tropische temperaturen blijven deze vakantie voorlopig uit, bakken en braden op het strand zit er momenteel niet in. Na tal van hittegolven de voorbije jaren beleven we nog eens een typische ouderwetse Belgische zomer: wisselvallig met veel wind en af en toe wat regen. Voor de horeca aan de kust lijkt dat niet ideaal, maar dat valt best nog mee. “De zon scheen hier in juli al 240 uur. Dat is minder dan vorig jaar, maar toch een kwart meer dan in het binnenland.”

“Juli is een maand die overal wat tussenin zit”, vertelt weerman David Dehenauw uit Blankenberge. Het is niet uitzonderlijk warm of koud, maar ook niet erg nat of droog. Een typische Belgische zomermaand dus. “En die zijn moeilijk te voorspellen. Want als het mooi weer is, dan is dat vaak zo voor een groot gebied. Bij wisselvallig weer is het moeilijker om te zeggen waar er exact een bui kan vallen.” Met als gevolg dat de eerste Sea Swim in Nieuwpoort op woensdag 26 juli, toen overdag de zon scheen aan zee, ter elfder ure werd afgelast uit schrik voor slechte weersomstandigheden.

De voorbije jaren passeerden meerdere hittegolven de revue. “Op de natte zomer van 2021 na kregen we regelmatig te maken met droge zomers en hoge temperaturen tot soms wel bijna 40 graden. In juni hadden we ook nog een hittegolf en daardoor werd het de warmste junimaand ooit gemeten. In juli kunnen we spreken over een normaal Belgisch gemiddelde.”

Van een hittegolf zoals in Zuid-Europa blijven we gespaard. “De wind komt vanuit een westelijke stroming van over de oceaan, waardoor die hoge temperaturen uit het zuiden niet tot bij ons raken.”

Minder dagtoeristen

Ondanks het kwakkelende weer valt juli volgens Westtoer best mee voor de kust. “In totaal hebben we ongeveer 4,9 à 5 miljoen toeristische overnachtingen genoteerd. De gemiddelde bezetting in de hotels lag rond de 70 procent. Dat is zo’n 10 procent minder dan in juli 2022”, vertelt Dirk Marteel, woordvoerder van Westtoer.

Het wisselvallige weer zorgt er wel voor dat last minute boekingen uitblijven. Ook opvallend is dat het aantal buitenlandse toeristen aan de kust, met Duitsland voorop, met 10 procent is toegenomen, goed voor zo’n 700.000 overnachtingen. “Onze kust biedt een unieke vakantiebeleving. Dat kunnen de Belgen en ook de buitenlandse vakantiegangers zeker appreciëren”, zegt Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter van Westtoer.

Het aantal dagtoeristen ligt door het weer een stuk lager dan vorig jaar. “Op basis van de mobiele telefoniedata komen we uit op 2,3 miljoen, dat is 15 tot zelfs 20 procent minder. Vooral juni was op dat vlak een prachtige maand. Met het mooie weer zakten toen 1,6 miljoen dagtoeristen af naar zee, dat is 10 procent beter dan in 2022”, besluit Marteel.

Gouden zaken

Door het kwakkelweer doen sommige kustondernemers net nu gouden zaken. “De afgelopen weken kregen we regelmatig telefoon met de vraag of er voor de dag zelf nog een escaperoom beschikbaar was”, vertelt Kiani Hallumiez van Puzzle Escaperooms in Oostende. “Mensen zoeken bij minder weer een alternatief om binnen iets te doen. We zitten hier nu vijf jaar en dit is onze beste zomer.”

Ook in Cinema Rio in De Haan gaat het goed. “Juni – met het prachtige zomerweer – was een tegenvaller en ook in de eerste week van juli was het nog erg rustig. Maar daarna werd het alleen maar beter. We kregen al meer bezoekers over de vloer dan vorig jaar”, vertelt zaakvoerder Ronny Maheur.

Het onvoorspelbare weer kan dus ook positief zijn. “Als het écht heel slecht weer is, hebben wij er ook niet veel aan”, zegt Hans Versluys van Minigolf Bredene. “Het totaal aantal toeristen ligt nu iets lager, maar wie aan zee is, zoekt bij ons entertainment als het te bewolkt of winderig is voor het strand. Nu is het een gezellige drukte.”

“Voor ons is wisselvallig weer het ideale scenario. Als het weer dagen naeen tegen blijft zitten, dan proberen mensen hun vakantie om te boeken en tweedeverblijvers keren gewoon terug naar huis. Als ze toch naar buiten kunnen, blijven ze”, weet Ronny.

Vooruitzichten

De komende weken lijkt er niet meteen beterschap op komst. “We zullen nog zeker twee weken dit soort wisselvallig weer krijgen. Voorlopig zit er geen spectaculaire weersverbetering aan te komen. De temperaturen blijven hangen rond de twintig graden met absolute maxima van 23 à 24 graden. Het blijft bewolkt met wat wind en hier en daar een bui. Volgende week wordt die kans op buien wel iets minder. Wat het daarna zal geven, is nog even afwachten. Maar het erg hete zomerweer van juni krijgen we niet direct te zien”, besluit weerman Dehenauw.