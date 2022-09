Topseizoen voor watersportclubs aan de kust: “Enkel tijdens bouwverlof waren we niet volgeboekt”

Die mooie, lange en warme zomervakantie zit er alweer op. Voor de verantwoordelijken van de verschillende watersportverenigingen aan de kust is het moment aangebroken om het zomerseizoen te evalueren.

Koen Hollevoet, coördinator van de zeilschool van Ostend Sailing, is categoriek als we informeren naar zijn mening over de voorbije zomermaanden. “Het was zonder meer een topjaar en daar zat het schitterende weer zeker voor iets tussen. Al onze cursussen waren snel volgeboekt, maar voor onze jeugdkampen hadden we elke week nog enkele plaatsen beschikbaar. Het is duidelijk dat na twee coronajaren heel wat mensen met hun kinderen opnieuw naar het buitenland trokken. Een opmerkelijk fenomeen is de duidelijke stijging van het aantal gezinnen dat kiest voor een watersportvakantie. Al onze gezinskampen waren heel snel volgeboekt en het staat nu al vast dat we volgend jaar dit aanbod zullen uitbreiden. Onze cursus waarbij ouders samen met hun kinderen leren zeilen is een ongelooflijk succes. Samen plezier beleven op het water is een formule die bij gezinnen duidelijk aanslaat.”

Hoogconjunctuur

Bij WOS (Watersport Oostende Spuikom) horen we identiek dezelfde reactie van zeilschoolverantwoordelijke Arlette Reynaert. “Door het schitterende weer kunnen we terugblikken op een topzomer. Vooral begin juli en de tweede helft van augustus waren heel druk. Tijdens het bouwverlof merkten we een terugval bij de jongeren, maar het aantal inschrijvingen bij de volwassenen blijft nog steeds verder stijgen. Ook tijdens de weekends in september zijn onze zeilcursussen voor volwassenen zo goed als volgeboekt. Wie één keer proefde van een weekend op het water, keert terug en dat is een leuke vaststelling.”

Arlette Reynaert is blij dat de coronajaren geen negatieve invloed hebben op de belangstelling voor de watersport. “Eigenlijk heeft corona ervoor gezorgd dat we nu meer inschrijvingen noteren dan voor de pandemie. Wellicht is onze investering in nieuwe boten en de opkomst van trendy watersporten (onder andere suppen, red.) ook niet vreemd aan de hoogconjunctuur die we meemaken.”

Ook Patrick Demesmaecker van Royal Belgian Sailing Club (RBSC) in Duinbergen spreekt over een schitterend watersportseizoen. “Ik denk wel dat iedereen met dit prachtige weer voluit aan zijn trekken gekomen is in onze club. De stages voor jongeren waren niet elke week volzet, maar dat hadden we eigenlijk verwacht. Door de knaldrang na twee coronazomers trokken veel mensen met hun kinderen naar het buitenland. De verhuring van boten en de privélessen kenden wel een groot succes.”

Nieuwe rage

Bij RBSC is een nieuwe rage bij de watersporters volop in opmars. “Wingen is een watersport die de voordelen van windsurfen en kitesurfen combineert”, vertelt Demesmaecker enthousiast. “Het is nu al duidelijk dat we volgend jaar volop inzetten om deze nieuwe trend nog meer te promoten.” (Philippe Decruynaere)