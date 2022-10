Toeristen- en streekproductenbeurs op 15 en 16 oktober: Lokale specialiteiten proeven

Op zaterdag 15 en zondag 16 oktober zet het cultuurcentrum CasinoKoksijde weer de deuren open voor de toeristen- en streekproductenbeurs. Eregast is de Franse jumelagegemeente La Charité-sur-Loire. Naast een aantal Franse specialiteiten staan er lokale streekproducten en troeven van andere toeristische regio’s in de kijker zoals kaas, paté, jenever en wijn.

Bij de Franse jumelagegemeente La Charité-sur-Loire kan je onder meer proeven van hun typische foie gras. In de mezzanine op de eerste verdieping kan je een aantal lokale streekproducten uit Koksijde ontdekken die intussen al heel wat harten van culinaire fijnproevers hebben veroverd. Seaberry Liquids presenteert er hun Duno-gamma met onder meer likeur op basis van duindoornbessen. De Koksijdse copains Tom Ameloot en Nils Desaever verwennen ieders smaakpapillen met hun blonde kustbier Zeevonk dat recent werd bekroond met Belgisch Brons in de categorie Belgian Style Blond op de World Beer Awards 2022.

De jumelage- gemeente La Charité-sur-Loire is eregast

Bij Belinda MacDonald uit Oostduinkerke kan je proeven van haar homemade cookies waarvan ze 66 originele recepten prijsgeeft in haar boek Belinda’s Homemade Cookies. Voor echte zoetebekken is er de stand van een Koksijdse imker met honingproducten. Mensen met een verstandelijke beperking van Huize Rozenwingerd/Inspirant in ‘t Dorp bieden huisgemaakte specialiteiten aan zoals picon, aperokoekjes en allerlei siropen. En wie even de frisse zeelucht en de Koksijdse sfeer wil opsnuiven, kan gratis mee voor een tochtje met de huifkar.

Toeristen- en streekproductenbeurs in feestzaal CC CasinoKoksijde, Casinoplein in Koksijde. Op zaterdag 15 oktober van 10.30 tot 18 uur en op zondag 16 oktober van 10.30 tot 17 uur. Gratis toegang.