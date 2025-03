Toerismetrofee van stad Poperinge voor Goeste en l’Heritage

Bart Mostaert (41) en Gerlinde Torreele (41) van de winkel l’Heritage en het restaurant Goeste op de Grote Markt wonnen de Toerismetrofee 2024 van de stad Poperinge. Een jury selecteerde hen uit een aantal genomineerden. De trofee bestaat uit een beeldje van de hand van de Poperingse kunstenares Nele Boudry.

“Ons verhaal begint eigenlijk in 1996, toen mijn moeder Monique op onze zorgboerderij in Noordschote ijs begon bereiden, op basis van oude familierecepten. Zelf werkte ik toen in een bedrijf van tuinbouwserres, en Gerlinde in de zorgsector. Maar in 2016 namen wij het bedrijf l’Heritage over, ondertussen op een nieuwe locatie in Reninge en met meer mogelijkheden, zoals overnachtingen en tearoom”, vertelt Bart.

Zijn gedrevenheid en passie voor de korte keten kwam het ijsverhaal ten goede, en stilletjes aan werden er grootse plannen gesmeed.

“In 2017 schreef de stad Poperinge de wedstrijd ‘Win-je-winkel’ uit, waarmee men iets wilde doen aan de leegstand van winkelpanden in het stadscentrum. We wonnen met ons businessplan, en we richtten een winkel met streekproducten in, op de gelijkvloerse verdieping van het oude KBC-gebouw op de hoek van de Grote Markt. Als starters genoten we de eerste jaren van allerlei voordelen. Benevens ons ambachtelijk ijs dat we daar in ons atelier bereiden, kan je er een assortiment van meer dan 400 lang houdbare streekproducten vinden, van Westhoekbieren en -wijnen, gins en sterke dranken, tuinsappen tot confiserie. We hebben er ook onze eigen webshop”, zegt Gerlinde.

Eigen restaurant

“De groeiende strijd om de korte keten in het dagelijks leven te brengen, leidde in 2020 tot de opstart van een eigen restaurant en ijshuis ‘Goeste’, iets verder op dezelfde Grote Markt. De winkel kreeg de naam ‘Goeste Boetiek’. Alles wat onder Goeste valt, heeft te maken met onze streek, lokaal lekkers, korte keten en dus een bewuste keuze voor duurzaam en lekker. Ons ambachtelijk ijs speelt een prominente rol, en kan je in de vorm van verschillende coupes terugvinden op de eetkaart van ons restaurant. ‘Natuurlijke streekproducten’ zijn bij ons de basis van alles. Ik ben dan ook actief in ‘100% West-Vlaams”, aldus nog Bart Mostaert.

“Ondertussen hebben we zes mensen vast in dienst, maar tijdens de vakantie komen daar flexijobs en jobstudenten bij. Dit jaar zullen we ook weer de zomerbar nabij het kasteel op het domein De Lovie uitbaten, een integratieproject”, zegt Gerlinde.

Verse producten ook in de winkel

“Vanuit het restaurant krijgen we steeds meer vragen om onze verse producten die we er gebruiken, te kunnen aankopen. Daarom zullen we tegen Pasen allerlei zaken, onder andere uit onze moestuin, ook in de winkel aanbieden. We zullen er ook kant-en-klare maaltijden verkopen, en allerlei zaken op bestelling”, besluit Bart Mostaert.