Toerisme Vlaanderen: “Geslaagde eerste zomervakantiemaand door buitenlandse bezoekers”

Toerisme Vlaanderen verwacht dat het aantal overnachtingen tijdens de eerste zomervakantiemaand 27 procent hoger zal liggen dan in juli 2021. Dat blijkt dinsdag uit de voorlopige schattingen op basis van boekingsgegevens in hotels en B&B’s. De officiële cijfers volgen in oktober.

De toeristische sector boomt opnieuw, mede door de buitenlandse bezoekers die na twee moeilijke coronajaren opnieuw hun weg naar Vlaanderen hebben gevonden. Zo is het aantal overnachtingen door buitenlandse bezoekers in juli 2022 verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Vooral in de kunststeden (Brugge, Gent, Antwerpen, Mechelen, Leuven) waren de gevolgen van de coronarestricties sterk voelbaar. “Maar nu zijn velen van de bezoekers duidelijk terug en noteren we opnieuw zeer mooie overnachtingscijfers”, verzekert Stef Gits van Toerisme Vlaanderen.

Toch zijn de cijfers nog steeds niet op het niveau van voor de coronacrisis. Zo ligt het aantal overnachtingen drie procent lager dan in 2019. Vooral de buitenlandse markt zit nog zeventien procent onder het aantal van juli 2019. “Zeker onze bezoekers uit Aziatische landen zijn nog niet helemaal terug. We verwachten dat het tot 2024 kan duren vooraleer het volume buitenlandse overnachtingen opnieuw op pre-coronaniveau zal zitten,” zegt Gits.

Bovendien daalde ook het aantal binnenlandse boekingen dit jaar met dertien procent. Nu de coronarestricties zijn opgeheven, kiezen heel wat landgenoten opnieuw voor een vakantie in het buitenland.