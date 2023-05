Toerisme Leiestreek zet vol in op waterbeleving: “Deze zomer in een drijvende tank richting de bar dobberen”

Het toeristisch aanbod in de Leiestreek draait in 2023 volledig rond activiteiten en events op en langs het water. Dat stelden Toerisme Leiestreek, Westtoer, Toerisme Oost-Vlaanderen en Interreg maandagmiddag voor in Dentergem. Met elf grote evenementen op diverse locaties, packraften, exposities en tientallen nieuwe activiteiten en fiets- en wandelroutes wil men de reputatie van de regio als topbestemming voor waterbeleving ferm versterken.

“Het DNA van de Leiestreek is onlosmakelijk verbonden met haar waterlopen”, stelt Claude Croes, voorzitter van Toerisme Leiestreek vzw. “Niet alleen de Leie, maar ook de Schelde, de kanalen Bossuit-Kortrijk en Roeselare-Leie en de Mandel zorgen voor heel wat beleving op en langs het water. In 2023 creëren we nieuwe waterbeleving en zetten we dat aanbod maximaal in de kijker.”

Onder de noemer ‘WaterSferen’ worden er drie nieuwe eventconcepten gelanceerd. In juni en juli vindt Plat’eau plaats, waarbij een waternimf langs het water neerstrijkt die gezinnen tijdens een interactief verhaal uitdaagt om opdrachten op te lossen. Plat’eau houdt halt bij het Oud Zwembad in Spiere-Helkijn, het Leiebos in Wevelgem, aan de Leie in Sint-Eloois-Vijve en in de Mandelmeersen in Oostrozebeke.

Dobbero en Eau Revoir

Tijdens Dobbero kan men deze zomer in een tank gezellig op het water dobberen. “Wie dorst heeft, kan zelfs naar een drijvende bar peddelen. Ondertussen duiken er verrassingen uit het water op”, vertelt West-Vlaams gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu. Dobbero vindt plaats op de Oude Leiearm bij de Sluizenkaai in Menen, op Domein Ter Borcht in Meulebeke en op de Oude Scheldearm aan Chalet ’t Zakske in Avelgem.

Het derde event heet Eau Revoir en vindt tijdens de wintermaanden plaats aan de Verlaagde Leieboorden in Kortrijk, aan het Sint-Poppoplein in Deinze, aan de Ronde Kom in Roeselare en aan de Machelenput in Machelen-aan-de-Leie. Meer info over het lichtspektakel volgt later.

Packraften op Mandel

Het toerisme-aanbod telt ook heel wat nieuwe activiteiten. “Je kan vanaf heden packraften vanuit de Baliekouter in Dentergem. Na een wandeling door de fruitboomgaarden blaas je jouw opblaasbare raft op in Oostrozebeke om op de Mandel terug te varen. Vanaf juni kan je ter plaatse packrafts huren via packraften.be”, aldus gedeputeerde Lahaye-Battheu.

Daarnaast werden er twaalf nieuwe fietsroutes uitgestippeld, waarvan vijf voor gezinnen met kinderen. In Deinze, Avelgem en Ooigem kan je deelnemen aan een Blob-gezinszoektocht. Vanaf 11 juni tot begin oktober loopt Kunstzomer Leiestreek. Waar je op unieke locaties werken kan ontdekken van 46 kunstenaars.

“Zeven mooiste eilanden”

“Op onze website vind je een overzicht van alle activiteiten, accommodaties en locaties langs de mooie waterwegen. Het overzicht omvat ook meer dan zeventig terrasjes en picknickplaatsen, de zeven mooiste eilanden, unieke watersportactiviteiten, trips op maat, Leiespots, bootverhuur en meer”, besluit voorzitter Claude Croes.