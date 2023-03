Toerisme Leiestreek verwelkomt 39 nieuwe Leiespots

Sinds 2020 doet Toerisme Leiestreek jaarlijks een oproep naar ondernemers om zich kandidaat te stellen als creatieve hotspot. Een hoofdzakelijk externe jury selecteerde 101 niet te missen adressen voor 2023. Zij mogen zich officieel Leiespot noemen. De verkozen locaties bestaan uit 39 nieuw verkozen adressen en 62 opnieuw verkozen zaken.

Er zit veel variatie tussen de 101 Leiespots. “Denk aan een kleurrijk keramiekatelier met shop, een volks café met excentrieke klassiekers op de menukaart, een duurzame geschenkwinkel, een pop-up in een oude bus, een exclusieve tentoonstelling in een kerk, een knalroze ijssalon, en veel meer”, zegt regiomedewerker bij Toerisme Leiestreek Margot Lecluyse. “Dit is de eerste editie waarbij de 101 Leiespots voor twee jaar aanblijven. Deze 101 Leiespots zijn dus verkozen voor 2023 en 2024. Vanaf nu gebeurt de oproep om de twee jaar. Eind 2024 volgt een nieuwe oproep om kandidaturen in te dienen.”

De nieuwe Leiespots in onze regio zijn Barlaban, Flooh’s Burger, Besjamel, D’Oude Glorie, Het Kunstuur, pluktuin In’t Wilde Weg, Tallore, het ARhus Café, Curieuzeneuze en Julien in Roeselare, In de Oude Sin-Pieter in Izegem, Caffien in Ingelmunster, Café Centraal in Oostrozebeke en Lupis Mexican Grill in Ledegem.

Gratis pocket

Bij de opnieuw verkozen Leiespots zitten Creme de la Crema, De Overburen, De Pub, Jeanien, Mania-k café, Mr.Steve Barbershop, POP, Saladette in Roeselare, Thyrsus en Wivine in Oekene, Allossa, Maison M, The Mash en Vonk Gastrobar in Izegem, De Fagot in Ingelmunster, bloemenpluktuin De Herenthoeve en huisbrouwerij Klondiker in Meulebeke, O’Bio in Wielsbeke, Marguerite Shop & Stay in Wakken en ViaVida in Dadizele.

Alle creatieve topadressen staan gebundeld in de vernieuwde Leiespots-pocket, gratis te verkrijgen bij de Leiespots zelf, de diensten voor toerisme van de Leiestreek en de webshops van Westtoer en Routen (Toerisme Oost-Vlaanderen). Op de website van Toerisme Leiestreek krijg je bij elk van de 101 Leiespots ook tips van de uitbaters, logeeradresjes, en fiets- en wandelroutes in de buurt. Zo maak je er meteen een originele uitstap van. Alle 101 Leiespots vind je via www.toerisme-leiestreek.be/leiespots.