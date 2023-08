Toerisme Knokke-Heist opnieuw in de running voor Q-label

Op zondag 20 augustus kregen de baliemedewerkers van Toerisme Knokke-Heist bezoek van de fotograaf van het Q-label. Westtoer organiseert dit jaar opnieuw het Q-traject, een kwaliteitstraject gericht op de klantentevredenheid binnen een toeristische organisatie.

Het traject is toegankelijk voor organisaties in West-Vlaanderen (logies, restaurants, cafés, toerismekantoren, bezoekerscentra, musea en attracties) en voorziet opleidingen en coaching voor medewerkers om de klantentevredenheid naar een hoger niveau te tillen. De dienst Toerisme Knokke-Heist behaalde dit label reeds in 2018 en neemt in 2023 opnieuw neemt deel om het Q-label te behalen.

Groeiplan

Aan de hand van een groeiplan brengen deelnemers duidelijk in beeld waar hun organisatie voor staat, hoe deze zal evolueren in de toekomst en welke mogelijke verbeteringen ze voorzien op vlak van klantentevredenheid.

Het groeiplan wordt in november 2023 ingediend, waarna een jury zich zal buigen over de toekenning van het label. In het voorjaar van 2024 wordt het Q-label uitgereikt aan de deelnemers die het volledige traject hebben doorlopen.