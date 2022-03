Toerisme in Vlaanderen flink hersteld in 2021, maar nog niet op niveau van voor corona

Vlaanderen heeft vorig jaar 8,2 miljoen verblijfstoeristen ontvangen uit binnen- en buitenland, ruim de helft (52 procent) meer dan tijdens het eerste coronajaar 2020. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir. Maar tegenover de periode voor de pandemie, in 2019, telt Vlaanderen wel nog altijd 43 procent minder aankomsten.

De meeste toeristen (5,6 miljoen) kwamen vorig jaar uit eigen land, 2,6 miljoen uit het buitenland. Die laatste categorie kende de grootste stijging (+27 procent) tegenover 2020, maar hun aantal ligt wel nog altijd een derde lager dan voor corona.

Coronarestricties

Vooral de eerste jaarhelft van 2021 was moeilijk, door tal van coronarestricties die toen van kracht waren. In de zomermaanden herleefde het toerisme, vooral dankzij de Belgen die in eigen land op vakantie gingen. Het najaar deed het dan weer pakken beter dan in 2020.

“Ik ben zo ongelooflijk trots op de veerkracht van onze Vlaamse toeristische ondernemers”, zegt de minister, “want deze cijfers bevestigen nogmaals dat ze, ondanks de zeer moeilijke omstandigheden waarin ze het voorbije jaar moesten werken, toch nog het allerbeste van zichzelf hebben gegeven om bezoekers uit binnen- en buitenland te ontvangen.”

Vlaamse kunststeden

Minister Demir wil met gerichte buitenlandse campagnes, onder meer rond de Vlaamse kunststeden, nog meer volk lokken.

De Nederlanders stonden vorig jaar op de eerste plaats bij de buitenlandse bezoekers, met net geen 2 miljoen overnachtingen, gevolgd door Frankrijk (1 miljoen), Duitsland (967.000) en Spanje (226.000).

Op de vijfde plaats staan verrassend de Amerikanen, met 215.000 overnachtingen. Het Verenigd Koninkrijk zakte als gevolg van de strenge coronamaatregelen én de brexit weg naar de achtste plaats.