Toerisme Heuvelland lanceert project met acht wandelingen

Wie een lange afstandswandeling plant, al dan niet in het buitenland of over Europese bergen, kan maar beter wat trainen in Heuvelland. Toerisme Heuvelland bracht daarvoor een wandelreeks uit met Camino Heuvelland-wandelingen. “Deze reeks wil wandelaars inspireren en ondersteunen in hun voorbereiding op langeafstandstochten, zoals een camino”, zegt Stijn Dujardin van de dienst communicatie en onthaal van de gemeente Heuvelland.

Het Spaanse woord camino betekent weg of pad in het Nederlands. In de context van Santiago de Compostela verwijst het woord camino naar de verschillende routes die pelgrims volgen om de kathedraal van het bedevaartsoord te bereiken. “Waar kan je je daar beter op voorbereiden dan in wandelregio Heuvelland?”, weet Stijn. “De wandelingen bedragen méér kilometers dan standaard, omdat daar regelmatig vraag naar is. Dat er zich nu al 580 mensen inschreven om alle updates van dit project te ontvangen, toont duidelijk aan dat er interesse is.”

De acht wandelingen zijn uitgestippeld op basis van het bestaande wandelnetwerk en worden geleidelijk gedeeld. “Ze zijn bedoeld voor wandelaars die graag wat langere afstanden afleggen of dit willen opbouwen. Voor alle duidelijkheid: er zijn geen nieuwe paden of bewegwijzering toegevoegd, alles verloopt via de bestaande knooppunten.” (MDN)