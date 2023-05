Toerisme Grensleie verdeelt voor het eerst gezamenlijke brochure: “Meer dan 100 bouwstenen”

De diensten voor toerisme van Dadizele, Ledegem, Menen, Wervik en Wevelgem werken al jaren samen als Toerisme Grensleie. De cluster organiseert tal van evenementen en brengt een eerste gezamenlijke groepsbrochure uit. “Op 5.000 exemplaren”, zegt schepen van Toerisme Geert Bossuyt (Vooruit) uit Wervik. Tijdens de voorstelling in het Wijndomein Ravenstein in Kruiseke mocht hij fungeren als gastheer.

“Vroeger gaf elke dienst voor toerisme een eigen brochure uit. Nu bundelen we de krachten en zo zorgen we voor een heel mooi aanbod.” De brochure geldt voor dit en volgend jaar. “Er staan meer dan 100 bouwstenen in om zelf een uitstap samen te stellen en ook zes suggesties voor een kant-en-klare dagtrip”, aldus Kris Deronne, deskundige toerisme bij de stad Wervik. “De brochure is ook thematisch opgevat.”

Slakkenkwekerij

De zes dagarrangementen zijn De Bourgondiërs, Grenzeloos, Familieplezier, Terug in de tijd, Tussen hemel en hel, Van hop tot gerstenat. Sommige van die dagarrangementen zijn ook buiten de regio. Zoals een bezoek aan een slakkenkwekerij in Comines (Frankijk) of een spelletje trabollen in Halluin of het hoppebedrijf Forrest Farm in Waasten.

“Met Toerisme Grensleie staan we op enkele beurzen en ook daar zullen we de groepsbrochure verdelen”, zegt Kris Deronne. “We adverteerden ook in een paar magazines en vragen er de lezers naar de brochure, die ook naar verenigingen zal worden opgestuurd. We voorzien ook nog een promotiecampagne via de sociale media en plannen een netwerkmoment met autocarbedrijven die dagreizen aanbieden.”

Kleinere groepen

Na twee moeilijke jaren door corona is de toeristische sector hopelijk nu weer vertrokken. “Alles komt stilaan weer normaal, door corona is het heel veel schuiven geweest”, zegt Kris Deronne. “Het ziet er voor het nieuwe seizoen goed uit en we hebben er goede hoop op. De tijd van altijd maar volle bussen is voorbij. We stellen vast dat er vaak kleinere groepen of families een bezoek boeken.”

De brochure werd gedrukt bij Mediatopper uit Ieper. De brochure kan ook digitaal via de websites van de diensten van toerisme Grensleie bekeken en gedownload worden. (EDB)