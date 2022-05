Toerisme Blankenberge pakt uit met nieuwe merchandise

Toerisme Blankenberge pakt uit met een aantal nieuwe gadgets waaronder frisbees. “Sport en spel zijn nu eenmaal belangrijk voor een familiale badstad als Bankenberge, en op deze manier lijkt Blankenberge nooit ver weg. De nieuwe frisbees zullen immers ook als geschenkje meegegeven worden aan kinderen die onze zoektochten tot een goed einde brengen”, zegt schepen van Toerisme Patrick De Klerck (Open VLD).

De Blankenberge-frisbee is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: een zwarte met wit logo en omgekeerd. Het hebbeding kost 4 euro. “Van elke versie werd een oplage van vijfhonderd stuks gemaakt”, klinkt het.

Autostickers

Ook nieuw zijn de autostickers met het Blankenbergse logo op. Die kosten 2 euro per stuk. De Klerck laat verder ook nog weten dat de infopanelen langs de wandel- en fietsroute onlangs vernieuwd werden.

“Wie zo’n brochure – inclusief wandel- en fietsroute – wenst, kan die gratis komen afhalen in het Infopunt Toerisme in de Hoogstraat. En er is nog meer goed nieuws voor de wandelaars van lange afstanden: zowel de GR-Routekaart van België als de nieuwe Treinstapper 3 zijn nu in het Infopunt Toerisme te koop.”

Lastminutereservaties

Met het mooie weer in het verschiet zijn de toeristische ondernemers in Blankenberge alvast enthousiast over het komende weekend. “Moederdag in combinatie met een stralende zon: het zorgt bij heel wat hotels voor een goede bezettingsgraad.”

“Er is nog ruimte voor lastminutereservaties, maar de verwachtingen zijn in elk geval hooggespannen. Het toeristisch seizoen is nu écht begonnen”, besluit schepen De Klerck.