Tijdreizen met Charlotje Keikop

Charlotje is een van karakters uit de stripreeks ‘De Familie Keikop’, die maandelijks in de Stadskrant verschijnt. Nu werd een app ontworpen, waarbij Charlotje gezinnen met kinderen tussen de 8 en 12 jaar meeneemt op tijdreis doorheen het stadscentrum.

“De ErfgoedApp helpt je het rijke aanbod ontdekken. Videomateriaal, audiofragmenten, opdrachten en augmented reality zorgen voor een unieke beleving en dat helemaal gratis op je eigen telefoon op tablet, op je eigen tempo en wanneer je maar wil”, zegt Yaicke Maselis, die het project uitwerkte als stagiaire bij het Poperingse archief.

Sterke vrouwen

Charlotjes Tijdreis kan vanaf nu gebruikt worden. Je volgt stripfiguur Charlotje Keikop door de geschiedenis van de stad en ontmoet sterke vrouwen met straffe verhalen. De wandeling van anderhalve kilometer met elf haltes (te doen in een uurtje, red.) is ideaal voor gezinnen met kinderen. De app leidt je doorheen het stadscentrum. Bij elke stop ontmoet je samen met Charlotje Keikop een sterke vrouw uit de geschiedenis van Poperinge. Aan de hand van de vragen en opdrachten help je Charlotje om terug naar onze eigen tijd te reizen. Als beloning mag je achteraf een origineel cadeautje kiezen bij dienst Toerisme. Om te starten, download je de ErfgoedApp en zoek je naar Charlotjes Tijdreis. Je kan ook de QR-code op de verschillende affiches en etalagestickers in het stadscentrum scannen. Je start aan de dienst Toerisme op de Grote Markt. De wandeling is volledig gratis.

Marie Curie in Poperinge

Stagiaire Yaicke Maselis ontwierp de wandeling als eindopdracht: “We willen kinderen de geschiedenis op een speelse manier laten ontdekken en tegelijk sterke vrouwen in de kijker zetten. Die zijn vaak nog onderbelicht in de geschiedschrijving van onze stad.” Doreen Logie, geestelijke moeder van de Familie Keikop, zorgde voor de tekeningen. Naast Charlotje Keikop gaf ze ook vorm aan de vrouwen, zoals onder andere Nobelprijswinnares Marie Curie en Leontine Permeke. De wereldberoemde Marie Curie was tijdens de Eerste Wereldoorlog actief vanuit haar auto op de Poperingse collegekoer, waar ze toen al röntgenfoto’s nam. Schepen van Archief en Bib Loes Vandromme (CD&V) is blij met dit initiatief: “Onze archiefdienst presenteert weer een pareltje.

Je leert op een laagdrempelige manier heel wat bij over bekende en minder bekende vrouwen die hier hun stempel op de geschiedenis hebben gedrukt. Voor toekomstige straatnamen zijn we op zoek naar vrouwen die iets betekenden voor Poperinge. Ondertussen vonden we er al een 25-tal, waaronder enkele grote verrassingen.” Charlotjes Tijdreis is al de vierde ErfgoedApp-wandeling van de Poperingse archiefdienst. De dienst zoekt steeds vernieuwende manieren om het publiek te laten kennis maken met het archief, zoals bijvoorbeeld een escaperoom voor klasgroepen, een Geocache, lessen oud schrift en Popsjot-activiteiten. (AHP)